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Жильё с видом на море в Фамагусте, Кипр

Паралимни
69
Протарас
30
Айя-Напа
14
33 объекта найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,723
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются …
€450,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр Предлагаются виллы с бассейна…
€535,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
€592,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в цент…
€600,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 512 м²
Количество этажей 3
Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя…
€4,60 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются соврем…
€3,35 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sotira, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sotira, Кипр
Комнаты 6
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются виллы…
€1,95 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sotira, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sotira, Кипр
Комнаты 6
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются современные просторны…
€1,90 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр Проек…
€272,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в …
€1,70 млн
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается вилла площадью 375 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€2,50 млн
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Площадь 361 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 361 кв.м В Айя-Напе. Из окон открывается вид на море. Нед…
€2,85 млн
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Фамагуста, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Фамагуста, Кипр
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 96 кв.м В Протарасе. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€230,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Паралимни, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Паралимни, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€2,10 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 140 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. Недвижимость…
€1,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€670,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 133 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€540,000
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сотира, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сотира, Кипр
Комнаты 1
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Располагаясь на юго-восточном побережье Кипра, марина Айя-Напыпредлагает резиденции класса «…
€1,40 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сотира, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сотира, Кипр
Комнаты 1
Площадь 502 м²
Количество этажей 1
Располагаясь на юго-восточном побережье Кипра, марина Айя-Напыпредлагает резиденции класса «…
€4,63 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 174 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€600,000
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kapparis, Кипр
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kapparis, Кипр
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 135 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€493,500
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings в Kapparis, Кипр
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с furnishings
Kapparis, Кипр
Комнаты 5
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 160 кв.м В Протарасе. Из окон открывается вид на море. У объекта ес…
€577,500
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Протарас, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,80 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 156 кв.м В Протарасе. Первый этаж состоит из одной спальн…
€520,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ayia Thekla, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayia Thekla, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 345 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 345 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€3,40 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€665,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€900,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€477,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Протарас, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Первый этаж…
€515,000

Типы недвижимости в Фамагусте

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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