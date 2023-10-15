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Квартиры с бассейном в Фамагусте, Кипр

Паралимни
21
Айя-Напа
8
Протарас
5
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с рестораном в Sotira, Кипр
Квартира 3 комнаты с парковкой, с бассейном, с рестораном
Sotira, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 14
Представляем Вам жилой комплекс в одном из самых популярных городов Северного Кипра - Фамагу…
€91,000
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сотира, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сотира, Кипр
Комнаты 1
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Располагаясь на юго-восточном побережье Кипра, марина Айя-Напыпредлагает резиденции класса «…
€1,40 млн

Типы недвижимости в Фамагусте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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