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Квартиры с бассейном в Фамагусте, Кипр

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Айя-Напа
119
Паралимни
296
Протарас
89
Дериния
48
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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Продается квартира с 2 спальнями в комплексе Niero City Apartments, Паралимни. Современны…
$360,673
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Квартира 1 комната в район Фамагуста, Кипр
Квартира 1 комната
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Готовые к переезду апартаменты с видом на бассейн!Опыт мирного и качественного проживания в …
$122,831
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
$914,510
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 174 м²
Продается трехкомнатная квартира-дуплекс в районе Колонакиу - провинция Лимассол, площадью 1…
$868,420
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
$950,140
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 235 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 111 кв.м.м…
$909,843
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 163 м²
Продается трехкомнатная квартира в Джермасогея - провинция Лимассол, с 129 кв.м. крытые инте…
$651,242
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Площадь 130 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака. Он имеет 86 кв.м. крытые ин…
$201,966
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Квартира 2 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 2
Площадь 116 м²
Продается двухкомнатная квартира в центре города - провинция Лимассол, с 93 кв.м. крытые инт…
$532,132
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
$890,757
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Квартира 3 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 3
Площадь 163 м²
Three bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 129 sq.m. covered i…
$585,116
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Типы недвижимости в Фамагусте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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