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Квартиры у моря в Фамагусте, Кипр

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Айя-Напа
119
Паралимни
296
Протарас
89
Дериния
48
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12 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
$623,713
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Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются виллы…
$2,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в цент…
$624,170
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TekceTekce
Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются соврем…
$3,53 млн
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в …
$1,77 млн
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Квартира 2 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс с садом и видом на город, море и бассейн, Паралимни, Кипр Проект состоит из …
$155,928
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Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются современные просторны…
$2,00 млн
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 3
Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя…
$5,07 млн
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр Предлагаются виллы с бассейна…
$563,660
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Квартира 1 комната в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 комната
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр Проек…
$282,957
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Квартира 3 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа, Каппарис, Кипр Предлагаются м…
$173,839
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются …
$468,128
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Типы недвижимости в Фамагусте

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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