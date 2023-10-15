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Квартиры с видом на море в Фамагусте, Кипр

Паралимни
21
Айя-Напа
8
Протарас
5
Квартира В архив
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15 объектов найдено
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фамагуста, Кипр
Студия со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фамагуста, Кипр
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
Продам квартиру студию общей площадью 48 кв м на ground floor в комплексе бизнес класса на С…
€129,723
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются …
€450,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Паралимни, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Паралимни, Кипр
Комнаты 4
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
€592,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр Предлагаются виллы с бассейна…
€535,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом в Паралимни, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с тренажерным залом
Паралимни, Кипр
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в цент…
€600,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 512 м²
Количество этажей 3
Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя…
€4,60 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 6
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются соврем…
€3,35 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sotira, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sotira, Кипр
Комнаты 6
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются виллы…
€1,95 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Sotira, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Sotira, Кипр
Комнаты 6
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются современные просторны…
€1,90 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с террасой, с садом
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр Проек…
€272,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Айя-Напа, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Айя-Напа, Кипр
Комнаты 4
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в …
€1,70 млн
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Фамагуста, Кипр
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Фамагуста, Кипр
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 96 кв.м В Протарасе. Квартира расположена на этаже и состоит из …
€230,000
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сотира, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сотира, Кипр
Комнаты 1
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Располагаясь на юго-восточном побережье Кипра, марина Айя-Напыпредлагает резиденции класса «…
€1,40 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Протарас, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Протарас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,80 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Протарас, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Протарас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м В Протарасе на стадии строительства. Квартира расположе…
€665,000

Типы недвижимости в Фамагусте

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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