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Квартиры с террасой в Фамагусте, Кипр

Айя-Напа
64
Паралимни
166
Протарас
70
Дериния
9
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30 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Роскошные апартаменты в лучшем жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом в …
$1,77 млн
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Квартира 1 комната в Айя-Напа, Кипр
Квартира 1 комната
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Количество этажей 2
Апартаменты с обслуживанием в резиденции с бассейном и садом, в центре Айя-Напы, Кипр Проек…
$282,957
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протара…
$506,767
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Квартира 2 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 2 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 4
Жилой комплекс с садом и видом на город, море и бассейн, Паралимни, Кипр Проект состоит из …
$155,928
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Квартира 2 комнаты в Дериния, Кипр
Квартира 2 комнаты
Дериния, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Небольшой жилой комплекс с террасами и парковочными местами, в престижном районе Дериния, Ки…
$208,607
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в Паралимни, Кипр Предлагаются просторные современные апартаме…
$146,446
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Комплекс элитных вилл в 900 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются современные стильн…
$504,660
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Айя-Напа, Кипр Предлагаются виллы с бассейна…
$563,660
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Квартира 6 комнат в Паралимни, Кипр
Квартира 6 комнат
Паралимни, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 293 м²
Количество этажей 2
Современные виллы в закрытой резиденции, в 300 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются…
$3,11 млн
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Квартира 5 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 5 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в 500 метрах от пляжа, в центре Айя-Напы, Кипр Предлагаютс…
$779,642
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 400 метрах от моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются …
$468,128
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Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы с панорамным видом на первой линии у моря, Айя-Напа, Кипр Предлагаются соврем…
$3,53 млн
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 800 метрах от пляжа, Паралимни, Кипр Предлагаются виллы с бассейнами …
$447,767
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Квартира 3 комнаты в Авгору, Кипр
Квартира 3 комнаты
Авгору, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Резиденция с бассейном в живописном районе, Авгору, Кипр Резиденция состоит из вилл, таунха…
$232,839
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжей и гавани, Пернера, Кипр Предлагаются виллы с …
$798,792
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются п…
$393,691
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Квартира 4 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 4 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном, спа и теннисным кортом рядом с пляжем, Каппарис, Кипр Рези…
$437,231
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Квартира 2 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 2 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейнами в престижном районе, Паралимни, Кипр Резиденция располагает б…
$178,053
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в 450 метрах от моря, Паралимни, Кипр Предлагаются виллы с собственными…
$706,415
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Квартира 3 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с бассейном, спа и зелеными зонами в 500 метрах от пляжа, Каппарис, Кипр…
$231,785
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Квартира 4 комнаты в Айя-Напа, Кипр
Квартира 4 комнаты
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 512 м²
Количество этажей 3
Новые виллы прямо на пляже в жилом комплексе с портом, торговой зоной и спорткомплексом, Айя…
$5,07 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 7
Апартаменты с видом на море в закрытой резиденции с бассейном, в 400 метрах от пляжа, в цент…
$624,170
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Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются виллы…
$2,05 млн
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Паралимни, Кипр Резиденция располагает басс…
$242,321
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Квартира 3 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 3 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция с садом и бассейном недалеко от пляжа, Протарас, Кипр Предлагаются совреме…
$283,410
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом, Протарас, Кипр Предлагаются красивые в…
$623,713
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Квартира 3 комнаты в Дериния, Кипр
Квартира 3 комнаты
Дериния, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с парковкой недалеко от пляжей, Дериния, Кипр Предлагаются квартиры …
$205,446
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Квартира 6 комнат в Айя-Напа, Кипр
Квартира 6 комнат
Айя-Напа, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция на первой линии у моря, Айя-Текла, Кипр Предлагаются современные просторны…
$2,00 млн
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Квартира 3 комнаты в Каппарис, Кипр
Квартира 3 комнаты
Каппарис, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 3
Резиденция с бассейном и видом на море в 600 метрах от пляжа, Каппарис, Кипр Предлагаются м…
$173,839
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Квартира 4 комнаты в Паралимни, Кипр
Квартира 4 комнаты
Паралимни, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами в 850 метрах от пляжа, Пернера, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
$565,132
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Типы недвижимости в Фамагусте

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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