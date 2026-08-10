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Пентхаусы в Фамагусте, Кипр

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4 объекта найдено
Пентхаус в Айя-Напа, Кипр
Пентхаус
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 136 м²
Этаж 25
Исключительный пентхаус с 5 спальнями, занимающий знаковую береговую башню в главной пристан…
$10,27 млн
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Пентхаус в Айя-Напа, Кипр
Пентхаус
Айя-Напа, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 486 м²
Этаж 25/25
Высоко возвышаясь над гаванью, как с суши, так и с моря видны две башни, ставшие символом эт…
$10,50 млн
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Пентхаус в Паралимни, Кипр
Пентхаус
Паралимни, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
Эти современные апартаменты-пентхаус на стадии строительства представляют отличную возможнос…
$300,177
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Пентхаус в Каппарис, Кипр
Пентхаус
Каппарис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
ПРОМОАКЦИЯ: Этот совершенно новый пентхаус с двумя спальнями полностью меблирован — в стоимо…
$358,616
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

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