ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Фамагуста
Пентхаусы
Пентхаусы в Фамагусте, Кипр
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
3
125 м²
1
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой
Никосия, Кипр
3
121 м²
1/1
Продается квартира площадью 121 кв.м В Никосии. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€330,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой
Пафос, Кипр
4
176 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 176 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€425,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с кладовой
Лимасол, Кипр
2
108 м²
Продается двухкомнатная квартира в стадии строительства в районе Лакатамия - провинция Никос…
€179,851
Рекомендовать
Дом 3 спальни с видом на море, с видом на город
Пафос, Кипр
3
283 м²
1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€617,414
Рекомендовать
Вилла
Кипр, Кипр
Прекрасный проект расположен в уникальном сельском районе Хлорака, но всего в нескольких мин…
€537,222
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Лимасол, Кипр
4
178 м²
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, …
€542,122
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Ларнака, Кипр
1
1
39 м²
Современный комплекс смешанного использования расположен в самом центре города Ларнака, в ра…
€221,173
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Лимасол, Кипр
2
81 м²
Представляем новый проект, изысканную коллекцию из сорока квартир с 1-, 2-, 3- спальнями и ч…
€219,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковкой, с видом на море
Ларнака, Кипр
3
184 м²
1/1
Продается квартира площадью 184 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Пафос, Кипр
4
212 м²
Эксклюзивные средиземноморские гольф-виллы для продажи на Кипре. В этом комплексе представле…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Паралимни, Кипр
3
130 м²
2
Каждая из этих резиденций с тремя спальнями идеально подходит как для отдыха, так и для пост…
€393,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL