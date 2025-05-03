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Дуплексы в Гермасойе, Кипр

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10 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/3
Это жилой комплекс премиум-класса в престижном туристическом районе Лимассола, Гермасогея. П…
$603,732
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Недвижимость расположена в тихом жилом районе в Гермасогее, одном из лучших районов Лимассол…
$578,485
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Этаж 1/4
Это стильная жилая застройка с роскошными квартирами и пентхаусами, предназначенными для тог…
$2,20 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Современный жилой дом, состоящий всего из 2 квартир, расположен в туристическом районе Потам…
$713,985
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Недвижимость расположена в тихом жилом районе в Гермасогее, одном из лучших районов Лимассол…
$552,141
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Этаж 1/4
Это стильная жилая застройка с роскошными квартирами и пентхаусами, предназначенными для тог…
$2,81 млн
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Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2/3
Недвижимость расположена в тихом жилом районе в Гермасогее, одном из лучших районов Лимассол…
$661,910
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/5
Эти просторные квартиры являются воплощением современной, дизайнерской жизни. В этом бутике …
$1,79 млн
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Этаж 3
Это уникальный комплекс, расположенный в центре Лимассола в престижных жилых районах города,…
$1,96 млн
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Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Идеально расположенный в центре туристического района Ермасойя, рядом с супермакетом Papas в…
$647,640
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