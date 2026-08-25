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Дуплексы в Tsada, Кипр

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3 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни в Цада, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
This exquisite single-level residence captures the timeless charm of living, blending modern…
$1,02 млн
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Дуплекс 2 спальни в Tsada, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Инвестиционные выгоды Эзуза Сьюты — это больше, чем просто безопасная и безопасная инвестици…
$1,02 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Дуплекс 2 спальни в Цада, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Цада, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 2/2
This exquisite single-level residence captures the timeless charm of living, blending modern…
$983 830
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Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

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