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Дуплексы в Tsada, Кипр

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2 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Дуплекс 1 спальня с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где вр…
€990,000
Дуплекс 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa в Tsada, Кипр
Дуплекс 2 спальни с полем для гольфа, с clubhouse with restaurant cafe a, с wellness spa
Tsada, Кипр
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединен…
€900,000

Параметры недвижимости в Tsada, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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