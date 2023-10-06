ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Дуплексы
Дуплексы с видом на горы на Кипре
Кипр
7
Лимасол
6
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Ларнака, Кипр
2
117 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Petrou and Pavlou - Limassol Province, …
€242,490
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
4
136 м²
Этот новый роскошный комплекс расположен всего в нескольких метрах от знаменитого пляжа Маке…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пафос, Кипр
3
181 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 181 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€530,636
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой
Никосия, Кипр
2
68 м²
Жилая башня в категории «Лучшая элитная недвижимость на Кипре» формирует новый уровень жизни…
€685,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с садом, с тренажерным залом
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
3
2
130 м²
€135,699
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Сообщество Мандрия, Кипр
3
137 м²
Деревня Зефирос 3 № 34, это современный двухквартирный дом с 3, окруженный красивыми пейзажа…
€315,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с водоснабжением, с парком
Ларнака, Кипр
2
112 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в стадии строительства в провинции Агланция - Ни…
€168,921
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
3
3
199 м²
Эта уникальная отдельная вилла расположена на большом участке в популярном районе Коралловог…
€750,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
3
178 м²
2/1
Продается квартира площадью 178 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€933,070
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с кладовой, с крытой парковкой
Ларнака, Кипр
2
99 м²
Two bedroom under construction apartment for sale in Agios Nikolaos - Limassol Province, wit…
€245,320
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Ларнака, Кипр
3
3
123 м²
Этот новый роскошный комплекс идеально расположен в безмятежном и живописном районе Ливадии,…
€450,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, в центре города
Пафос, Кипр
4
3
160 м²
1/4
Новые апартаменты A102 160 м2 1 этаж 3 спальни 3 санузла Современный жилой ко…
€544,651
Рекомендовать
Параметры недвижимости на Кипре
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL