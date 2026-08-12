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Дуплексы с видом на горы на Кипре

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2 объекта найдено
Дуплекс 3 спальни в Продромос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Продается просторный внеплановый дуплекс, расположенный в тихом районе Продромоса. Это свойс…
$4,83 млн
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Дуплекс 3 спальни в Продромос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
Продается просторный внеплановый дуплекс, расположенный в тихом районе Продромоса. Это свойс…
$4,83 млн
Оставить заявку
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Параметры недвижимости на Кипре

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