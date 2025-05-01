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Дома с садом в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

виллы
21
2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Площадь 258 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Агиос Тичонас - провинция Лимассол, площадью 2…
$1,57 млн
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Вилла 5 комнат в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Вилла 5 комнат
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами и террасами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются виллы с бассей…
$864,000
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с террасой
с бассейном
Недорогая
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