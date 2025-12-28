Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

виллы
36
1 объект найдено
Дом 5 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Дом 5 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Продается просторный дом перепродажи в желательном районе центрального Агиос Атанасиос. Этот…
$1,04 млн
