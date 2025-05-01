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Квартиры с садом в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр Резиденция располагает…
$572,156
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс с бассейнами и видом на море, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются апарт…
$411,744
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Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс с просторными террасами, рядом с деловым центром и пляжем, Агиос Афанасиос, Л…
$579,463
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предл…
$236,144
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Площадь 244 м²
For sale under construction penthouse three-bedroom apartment in Strovolos - Nicosia provinc…
$440,435
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция с бассейном и конференц-залами, Лимассол, Кипр Современная резиден…
$426,516
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс вилл с бассейном в 500 метрах от пляжа, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются в…
$674,936
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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