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Квартиры с видом на море в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни с видом на море, с садом в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с садом
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 197 м²
iHome - новый высотный комплекс апартаментов класса "Люкс" в районе Муттайяка в Лимассоле, в…
€2,50 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
€400,000
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Современный жилой проект, состоящий из 3 пятиуровневых многоквартирных домов, расположенных …
€489,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 233 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€950,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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