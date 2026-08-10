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Квартиры у моря в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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67 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Исключительная возможность приобрести новую квартиру с одной спальней в одном из самых персп…
$452,128
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Опыт роскошной жизни в этой исключительной 2-комнатной квартире на верхнем этаже с частным с…
$559,581
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Проект имеет впечатляющие 7 этажей, в общей сложности 26 элегантно оформленных квартир, 1 ви…
$583,583
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Испытайте современную жизнь в этой красиво оформленной 2-комнатной квартире, расположенной н…
$490,354
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Проект имеет впечатляющие 7 этажей, в общей сложности 26 элегантно оформленных квартир, 1 ви…
$598,709
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Опыт гладкий, современный, живущий в одном из самых стратегических и ярких мест Лимассола. Э…
$455,741
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Откройте для себя эту премиальную строящуюся 2-комнатную квартиру в популярном районе Агиос …
$989,343
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Исключительная возможность приобрести новую квартиру с одной спальней в одном из самых персп…
$475,314
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Проект имеет впечатляющие 7 этажей, в общей сложности 26 элегантно оформленных квартир, 1 ви…
$808,559
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Проект имеет впечатляющие 7 этажей, в общей сложности 26 элегантно оформленных квартир, 1 ви…
$573,707
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Квартира 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 496 м²
Незаконченная роскошная вилла в Агиос Атанасиос, с 3 этажами, 4 спальнями, 5 ванными комната…
$1,50 млн
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Представляем потрясающую 2-комнатную квартиру, расположенную на 1-м этаже современного компл…
$507,661
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Представляя редкую возможность приобрести роскошный пентхаус с 2 спальнями, идеально располо…
$554,209
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Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Проект имеет впечатляющие 7 этажей, в общей сложности 26 элегантно оформленных квартир, 1 ви…
$1,34 млн
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Исключительная возможность приобрести новую квартиру с одной спальней в одном из самых персп…
$454,148
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Повысьте свой образ жизни с помощью этого потрясающего пентхауса с 2 спальнями, расположенно…
$559,271
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Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Испытайте вершину современной роскошной жизни в этой эксклюзивной квартире на верхнем этаже …
$876,869
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Представляя редкую возможность приобрести роскошный пентхаус с 2 спальнями, идеально располо…
$554,209
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается современная однокомнатная квартира в желаемой туристической зоне Агиос Атанасиос. …
$472,452
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Откройте для себя главное частное поместье в востребованном районе Пантея Лимассола. Эта изы…
$553,115
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Откройте для себя непревзойденную роскошь и современную жизнь в новом жилом комплексе, распо…
$426,938
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Проект имеет впечатляющие 7 этажей, в общей сложности 26 элегантно оформленных квартир, 1 ви…
$807,651
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Повысьте свой образ жизни с помощью этого потрясающего пентхауса с 2 спальнями, расположенно…
$559,271
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Откройте для себя главное частное поместье в востребованном районе Пантея Лимассола. Эта изы…
$553,115
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 136 м²
Испытайте вершину современной роскошной жизни в этой эксклюзивной квартире на верхнем этаже …
$876,869
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Исключительная возможность приобрести новую квартиру с одной спальней в одном из самых персп…
$477,438
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Представляем потрясающую 2-комнатную квартиру, расположенную на 1-м этаже современного компл…
$507,661
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Испытайте современную жизнь в этой красиво оформленной 2-комнатной квартире, расположенной н…
$490,354
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Откройте для себя эту премиальную строящуюся 2-комнатную квартиру в популярном районе Агиос …
$998,584
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Откройте для себя современную роскошь в этой исключительной квартире на верхнем этаже с 2 сп…
$524,968
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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