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Квартиры с видом на горы в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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12 объектов найдено
Квартира 6 спален в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 6 спален
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Расположенный в тихом тупике в очень востребованном районе Агиа Фила, этот просторный 6-комн…
$3,32 млн
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Представляя редкую возможность приобрести роскошный пентхаус с 2 спальнями, идеально располо…
$554,209
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Повысьте свой образ жизни с помощью этого потрясающего пентхауса с 2 спальнями, расположенно…
$559,271
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Представляя редкую возможность приобрести роскошный пентхаус с 2 спальнями, идеально располо…
$554,209
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается современная однокомнатная квартира в желаемой туристической зоне Агиос Атанасиос. …
$472,452
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Откройте для себя непревзойденную роскошь и современную жизнь в новом жилом комплексе, распо…
$426,938
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Повысьте свой образ жизни с помощью этого потрясающего пентхауса с 2 спальнями, расположенно…
$559,271
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается современная квартира в желаемом Агиос Атанасиос - Туристическая зона. Эта элегантн…
$489,737
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Откройте для себя непревзойденную роскошь и современную жизнь в новом жилом комплексе, распо…
$426,938
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Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с тренажерным залом недалеко от пляжа и центра города, Агиос Афанасиос, Кип…
$603,365
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Закрытая малоэтажная резиденция с живописными видами, Агиос Афанасиос, Кипр Предлагаются кв…
$260,071
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Квартира 2 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная резиденция с панорамным видом в престижном районе, Агиос Афанасиос, Кипр Предл…
$236,144
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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