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Квартиры с бассейном в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

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6 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
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Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 17/37
Возвышаясь над сверкающим Средиземным морем, эта изысканная резиденция с тремя спальнями воп…
$3,57 млн
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Квартира 4 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
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Квартира 4 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 151 м²
Этаж 3/4
Этот современный пентхаус, расположенный на престижных холмах Агиос-Афанасиос, сочетает в се…
$2,64 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Этаж 2/4
Проект Block 2R расположен на спокойных холмах Гермасогеи, Лимассол, предлагая безмятежную о…
$438,265
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 137 м²
Этаж 5/37
Возвышаясь над мерцающим Средиземным морем, эта изысканная резиденция с тремя спальнями отра…
$3,18 млн
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Агентство
John Taylor Cyprus
Языки общения
English, Русский, Dutch
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Площадь 212 м²
Продается трехкомнатная квартира в пентхаусе на целый этаж в Джермасогии - провинция Лимассо…
$1,03 млн
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Квартира 3 комнаты в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 комнаты
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в Demos Agiou Athanasiou, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
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