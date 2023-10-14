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Квартиры с бассейном в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с бассейном, с теплыми полами
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
Продается трехкомнатная квартира в Агиос Афанасиос - провинция Лимассол, площадью 100 кв.м.м…
€757,680
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,22 млн
Квартира 4 спальни с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 4 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 201 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 201 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€1,43 млн
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 233 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€950,000

Параметры недвижимости в Муниципалитет Агиос Афанасиос, Кипр

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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