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Магазины в Aglangia, Кипр

коммерческая недвижимость
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офисы
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инвестиционная недвижимость
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3 объекта найдено
Магазин 415 м² в Никосия, Кипр
Магазин 415 м²
Никосия, Кипр
Площадь 415 м²
A shop in Aglantzia, Nicosia. Ιt consists of: -The ground floor of 279sqm comprising of an o…
$779,569
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Магазин 261 м² в Никосия, Кипр
Магазин 261 м²
Никосия, Кипр
Площадь 261 м²
A shop on the ground floor in Aglantzia, Nicosia.The shop comprises of a 174sqm ground floor…
$390,870
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Магазин в Никосия, Кипр
Магазин
Никосия, Кипр
470 кв.м. Универсальный выставочный зал для продажи в Паллуриотисса, Никосия Откройте для с…
$498,188
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