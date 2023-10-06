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Магазины в Пафос, Кипр

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4 объекта найдено
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафос, был основан в 1979 году.Эт…
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
A & nbsp, современное смешанное использование с & nbsp; 1-, 2- и 3-комнатными & nbsp; кварти…
Цена по запросу
Магазин под аренду в Пафос, Кипр
Магазин под аренду
Пафос, Кипр
Shop with mezzanine level, in a central location in Kato Paphos Quarter, in Paphos Municipal…
Цена по запросу
Магазин в Пафос, Кипр
Магазин
Пафос, Кипр
Магазин на продажу расположен на первом этаже бизнес-центра. Состоит из главного этажа 97м2 …
€775,000
Realting.com
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