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Магазины в муниципалитете Пафос, Кипр

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коммерческая недвижимость
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инвестиционная недвижимость
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20 объектов найдено
Магазин 110 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 110 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 110 м²
** Для продажи | Полностью отозванный коммерческий магазин | Центр города Пафоса* * Отлична…
$253,640
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Магазин 41 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 41 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 41 м²
Магазин для продажи в Като Пафос. Внутренняя площадь 41 м2 с 4 м2 крытой веранды. Актив р…
$144,040
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Магазин 446 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 446 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 446 м²
В центре Пафоса растет новый коммерческий центр — передовое здание смешанного назначения, пр…
$2,69 млн
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Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
Количество этажей 5
Этот проект представляет собой современное развитие в центре города Пафос, предлагающее прос…
$604,138
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Этаж 2
Магазин на первом этаже 1 и магазин на первом этаже 2 2 Указанные объекты недвижимости состо…
$381,724
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Магазин 146 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 146 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 146 м²
Магазин для продажи расположен на первом этаже бизнес-центра. Состоит из главного этажа площ…
$914,860
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TekceTekce
Магазин 289 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 289 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 289 м²
Этаж 2
Коммерческий магазин / Ресторан для продажи - Центр города Пафос Коммерческая недвижимость …
$439,560
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Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
День завершения: приблизительно через 18 месяцев Продается: магазин на первом этаже с внутр…
$599,207
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Магазин 137 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 137 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 137 м²
Три унифицированных розничных подразделения в здании в квартале Агиос Теодорос, муниципалите…
$362,981
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Магазин 500 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 500 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 500 м²
Good Will Business for Sales (альбом) Обладая просторной внутренней площадью 500 квадратных…
$172,848
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Магазин 34 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 34 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 34 м²
День завершения: приблизительно через 18 месяцев Продается: магазин на первом этаже с внутр…
$599,207
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Коммерческий магазин на продажу - возможность для инвестиций в Като Пафос Выдающаяся возмож…
$229,034
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Магазин 1 818 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 1 818 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 1 818 м²
Большое торговое пространство, ранее использовавшееся в качестве супермаркета на первом этаж…
$2,30 млн
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Магазин 500 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 500 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 500 м²
Good Will Business for Sales (альбом) Обладая просторной внутренней площадью 500 квадратных…
$173,524
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Магазин 360 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 360 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 360 м²
Прекрасный угловой коммерческий двухэтажный магазин, расположенный в районе Агиос Теодорос в…
$400,178
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Магазин в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин
муниципалитет Пафос, Кипр
Этот ресторанный бизнес, расположенный в самом сердце Като Пафоса, был основан в 1979 году. …
$1,48 млн
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Магазин 100 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 100 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 100 м²
Главная Коммерческая недвижимость и возможности для бизнеса в Като-Пафосе Fox Realty предост…
$1,38 млн
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Магазин 300 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 300 м²
Этот большой магазин площадью 300 кв.м плюс 145 кв.м мезонин с большими верандами расположен…
$749,009
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Магазин 32 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 32 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 32 м²
Магазин в оживленном месте в Като Пафос в муниципалитете Пафос. Недвижимость идеально распо…
$126,755
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Магазин 300 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Площадь 300 м²
Откройте для себя исключительные возможности для бизнеса в одном из самых ярких коммерческих…
$1,42 млн
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