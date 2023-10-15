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Магазины в Строволос, Кипр

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11 объектов найдено
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Ресторан на первом этаже многофункционального здания в Агиос Антониос, Никосия.Он состоит из…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Магазин в квартале Агиос Василейос в Строволосе. Он является частью здания, расположенного н…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Магазин в квартале Хриселеуса в Строволосе. Магазин имеет внутреннюю площадь 62 кв.м и мезон…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Магазин на первом этаже здания Строволос.Он состоит из 208 кв.м первого этажа и мезонина 115…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Магазин на первом этаже с мезонином в муниципалитете Строволос, в районе Никосия. Это свойст…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Two brand new shops on Main Avenue for sale.The internal area is 60 sq.m. plus 33 sq.m. mezz…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Этот актив представляет собой магазин в Никосии. Актив состоит из торговой площади площадью …
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Двухэтажное коммерческое здание с подвалом расположено на проспекте Строволу в Строволосе, Н…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
расположениеЛучший офис Расположение на Кипре.На оживленном проспекте, в Никосии, напротив ш…
Цена по запросу
Магазин в Строволос, Кипр
Магазин
Строволос, Кипр
This brand new shop on the ground floor now for sale. The internal area is 86 sqm plus 86 sq…
Цена по запросу
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