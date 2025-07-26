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Магазины в Spilia, Кипр

коммерческая недвижимость
15
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8 объектов найдено
Магазин 41 м² в Spilia, Кипр
Магазин 41 м²
Spilia, Кипр
Площадь 41 м²
Магазин на первом этаже коммерческого здания в Агиос Антониос, Никосия. Он состоит из 35 кв.…
$346,754
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Магазин 199 м² в Spilia, Кипр
Магазин 199 м²
Spilia, Кипр
Площадь 199 м²
Магазин на первом этаже в Агиос Антониос, Никосия. Он имеет площадь 126 кв.м. и мезонин 73 к…
$376,140
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Магазин 328 м² в Spilia, Кипр
Магазин 328 м²
Spilia, Кипр
Площадь 328 м²
Это незавершенный магазин на первом этаже девятиэтажного здания в Агиос-Антониос, Никосия. О…
$869,717
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Магазин 552 м² в Spilia, Кипр
Магазин 552 м²
Spilia, Кипр
Площадь 552 м²
Два магазина на первом этаже с унифицированным мезонином и подвалом, расположенные на семиэт…
$1,41 млн
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Магазин 242 м² в Spilia, Кипр
Магазин 242 м²
Spilia, Кипр
Площадь 242 м²
Недвижимость функционировала как ресторан в Айос-Антониосе, в Никосии. Ресторан состоит из б…
$765,214
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Магазин 430 м² в Spilia, Кипр
Магазин 430 м²
Spilia, Кипр
Площадь 430 м²
Магазин на первом этаже семиэтажного здания в Агиос Антониос, Никосия. Он состоит из: Первы…
$959,373
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Магазин 243 м² в Spilia, Кипр
Магазин 243 м²
Spilia, Кипр
Площадь 243 м²
Магазин в квартале Агиос Антониос, Никосия. Магазин находится на первом этаже. Он имеет внут…
$485,397
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Магазин 81 м² в Spilia, Кипр
Магазин 81 м²
Spilia, Кипр
Площадь 81 м²
Магазин на первом этаже коммерческого здания в Агиос Антониос, Никосия. Магазин состоит из 8…
$305,949
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