Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Limassol Municipality
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Limassol Municipality, Кипр

;
коммерческая недвижимость
606
рестораны
7
отели
6
офисы
322
Показать больше
Магазин Удалить
Очистить
79 объектов найдено
Магазин 175 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 175 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 175 м²
Расширяем наше коммерческое портфолио за счет завидного проекта, действительно в самом сердц…
$3,31 млн
Оставить заявку
Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество этажей 3
Современный коммерческий магазин в Закаки - Лимассол Этот современный коммерческий магазин, …
$859,487
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин 190 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 190 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 190 м²
Коммерческое здание, расположенное в самом сердце нового района Лимассола, Закаки. Популярно…
$3,19 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Магазин 358 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 358 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 358 м²
Просторный магазин площадью 538 кв.м., расположенный в самом сердце Anexartisias в районе Аг…
$3,60 млн
Оставить заявку
Магазин 46 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 46 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 46 м²
Просторный магазин площадью 72 кв.м., расположенный в самом сердце Anexartisias в районе Аги…
$555,419
Оставить заявку
Магазин 70 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 70 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 70 м²
Отличная возможность приобрести полностью лицензированный и полностью оборудованный кондитер…
$47,268
Оставить заявку
Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 10
Офисное здание представляет собой уникальное сочетание работы и жизни в центре города. Распо…
$3,43 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин 192 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 192 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 192 м²
Доступны два магазина в районе Агиа Зони в Лимассоле с крытой площадью 192 квадратных метра …
$967,950
Оставить заявку
Магазин 65 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 65 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 65 м²
Два хороших магазина, расположенных в районе Неаполи в Лимассоле, теперь доступны. Они имеют…
$276,557
Оставить заявку
Магазин 100 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 100 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 100 м²
Прекрасный ресторан на продажу в туристической зоне Ермасойя на первой линии на пляже. Ресто…
$2,48 млн
Оставить заявку
Магазин 23 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 23 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 23 м²
Магазин находится недалеко от центра города и популярной улицы Святого Андрея. Всего в 2 мин…
$114,022
Оставить заявку
Магазин в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин
муниципалитет Лимасол, Кипр
Этаж 1
Коммерческий магазин для продажи в Закаки - Prime Retail Space в растущем районе Этот соврем…
$313,597
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин 75 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 75 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 75 м²
Количество этажей 4
Продается по проекту: этот просторный магазин площадью 75 м² представляет собой отличную инв…
$522,765
Оставить заявку
Магазин в район Лимасол, Кипр
Магазин
район Лимасол, Кипр
Количество этажей 3
Современный комплекс, расположенный недалеко от отеля Ajax в Лимассоле, всего в 5 минутах хо…
$1,16 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин 107 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 107 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 107 м²
Магазин расположен в районе Agia Zoni в Лимассоле. Он имеет легкий доступ к основным дорогам…
$576,161
Оставить заявку
Магазин 110 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 110 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 110 м²
Бизнес на продажу в Лимассоле. В настоящее время работает парикмахерский салон недалеко от г…
$69,139
Оставить заявку
Магазин 1 000 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 1 000 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 4
Исключительное четырехэтажное коммерческое здание в самом сердце исторического центра города…
$4,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин 188 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 188 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 188 м²
Просторные коммерческие помещения площадью 188 м2 на улице Агиу Андреу в главном центральном…
$887,371
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин 130 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 130 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 130 м²
Beachfront два соседних коммерческих магазина для продажи в Неаполисе. Редкая инвестиционная…
$1,12 млн
Оставить заявку
Магазин 248 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 248 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 248 м²
Продается: внеплановый магазин, расположенный в популярном районе Агия Зони, предлагающий пр…
$2,70 млн
Оставить заявку
Магазин 198 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 198 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 198 м²
Теперь доступны два магазина в районе Омонойя в Лимассоле с крытой площадью 198 квадратных м…
$979,474
Оставить заявку
Магазин 83 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 83 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 83 м²
Хороший магазин в районе Агиа Зони в Лимассоле с крытой площадью 83 квадратных метра и мезон…
$455,167
Оставить заявку
Магазин 1 075 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 1 075 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 1 075 м²
Количество этажей 4
Четырехэтажное коммерческое здание в центральном месте Агиос Николаос, Лимассол. Общая площа…
$3,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Магазин 176 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 176 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 176 м²
Коммерческая застройка расположена в самом сердце Лимассола, на первой линии у моря в знамен…
$3,32 млн
Оставить заявку
Магазин 44 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 44 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 44 м²
Угловой коммерческий магазин с большими витринами, идеально расположенный на центральной аве…
$428,462
Оставить заявку
Магазин 75 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 75 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 75 м²
Эта многоцелевая разработка предлагает идеальное сочетание образа жизни, работы и отдыха в о…
$515,106
Оставить заявку
Магазин 180 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 180 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 180 м²
Количество этажей 6
Продается по проекту: современное помещение на первом этаже с внутренней площадью 180 м² в с…
$2,87 млн
Оставить заявку
Магазин 228 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 228 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 228 м²
Отличная возможность иметь офис / магазин на первом этаже, чтобы начать свой собственный биз…
$944,372
Оставить заявку
Магазин 109 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 109 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 109 м²
Магазин в районе Agia Zoni в Лимассоле с крытой площадью 109 квадратных метров и мезонином 3…
$547,353
Оставить заявку
Магазин 120 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Магазин 120 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 120 м²
Магазин расположен в районе Агиа Зони в самом коммерческом районе рядом со многими магазинам…
$345,697
Оставить заявку
Realting.com
Перейти