Купить магазин в Испании

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4 объекта найдено
Магазинв Бенидорм, Испания
Магазин
Бенидорм, Испания
15 150 м²
€ 7,500,000
ОписаниеПродажа строящегося торгового центра в Бенидорме, Испания, 7,5 млн.€, 9% рентабельно…
Магазинв Барселона, Испания
Магазин
Барселона, Испания
154 м²
€ 900,000
Испания г.Барселона &nbsp; Торговое помещение в Les Corts &nbsp; …
Магазинв Casinos, Испания
Магазин
Casinos, Испания
3 510 м²
€ 9,000,000
ОписаниеПродажа торгового центра в Валенсии — нового супермаркета Mercadona и Burger King: 9…
Магазинв Бенидорм, Испания
Магазин
Бенидорм, Испания
15 388 м²
€ 30,000,000
ОписаниеПродажа торгового центра в Бенидорме (Аликанте), 30 млн. Евро с рентабельностью 5%. …

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