Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор

🏔 Апартаменты в Банско у гор | Новый клубный проект | от 51 400 €
📍 Банско, Болгария 🚠 До подъёмника около 800 метров 🏡 Всего 43 квартиры в проекте ----------
📅 Ввод в эксплуатацию — 2027 год
Если вы были в Банско, то знаете, за что его любят. Зимой — горные лыжи и снежные склоны Пирина, летом — горный воздух, прогулки по национальному парку, рестораны и спокойная атмосфера небольшого европейского города.
В продаже квартиры в новом жилом комплексе RADA Boutique Residence, который строится в тихой части города рядом с историческим центром.
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🏡 Актуальный вариант
Студия 36,93 м²
✔ 1 этаж
✔ удобная планировка
✔ панорамные окна
✔ собственный камин
✔ вид на горы и внутренний двор
💰 Стоимость — 51 400 €
Также доступны квартиры с 1 и 2 спальнями, семейные апартаменты и пентхаусы.
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🏢 О проекте
✔ всего 43 квартиры
✔ архитектура в альпийском стиле
✔ натуральные материалы в отделке фасадов
✔ просторные террасы
✔ подземный и наземный паркинг
✔ закрытая территория
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Для жителей предусмотрены:
♨️ SPA-зона
🧖 парные и зоны отдыха
🌿 благоустроенный двор
🚗 парковка
🔒 контролируемый доступ
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📍 Что рядом
• исторический центр Банско
• рестораны и кафе
• супермаркеты
• SPA-комплексы
• горнолыжная инфраструктура
• прогулочные маршруты в горах Пирин
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💳 Условия покупки
✔ бронь — 2 000 €
✔ рассрочка до 3 лет
✔ индивидуальный график оплаты
Этот проект подойдёт как для собственного отдыха, так и для аренды.
Новых камерных комплексов в Банско становится всё меньше, поэтому такие объекты традиционно пользуются спросом у покупателей из разных стран Европы.
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📞 Напишите или позвоните — отправлю актуальные планировки, цены и расскажу, какие квартиры сейчас доступны и организую встречу с застройщиком для обсуждения нюансов и условий покупки