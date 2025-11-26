Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор

🏔 Апартаменты в Банско у гор | Новый клубный проект | от 51 400 €

📍 Банско, Болгария 🚠 До подъёмника около 800 метров 🏡 Всего 43 квартиры в проекте ----------

📅 Ввод в эксплуатацию — 2027 год

Если вы были в Банско, то знаете, за что его любят. Зимой — горные лыжи и снежные склоны Пирина, летом — горный воздух, прогулки по национальному парку, рестораны и спокойная атмосфера небольшого европейского города.

В продаже квартиры в новом жилом комплексе RADA Boutique Residence, который строится в тихой части города рядом с историческим центром.

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🏡 Актуальный вариант

Студия 36,93 м²

✔ 1 этаж

✔ удобная планировка

✔ панорамные окна

✔ собственный камин

✔ вид на горы и внутренний двор

💰 Стоимость — 51 400 €

Также доступны квартиры с 1 и 2 спальнями, семейные апартаменты и пентхаусы.

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🏢 О проекте

✔ всего 43 квартиры

✔ архитектура в альпийском стиле

✔ натуральные материалы в отделке фасадов

✔ просторные террасы

✔ подземный и наземный паркинг

✔ закрытая территория

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Для жителей предусмотрены:

♨️ SPA-зона

🧖 парные и зоны отдыха

🌿 благоустроенный двор

🚗 парковка

🔒 контролируемый доступ

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📍 Что рядом

• исторический центр Банско

• рестораны и кафе

• супермаркеты

• SPA-комплексы

• горнолыжная инфраструктура

• прогулочные маршруты в горах Пирин

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💳 Условия покупки

✔ бронь — 2 000 €

✔ рассрочка до 3 лет

✔ индивидуальный график оплаты

Этот проект подойдёт как для собственного отдыха, так и для аренды.

Новых камерных комплексов в Банско становится всё меньше, поэтому такие объекты традиционно пользуются спросом у покупателей из разных стран Европы.

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📞 Напишите или позвоните — отправлю актуальные планировки, цены и расскажу, какие квартиры сейчас доступны и организую встречу с застройщиком для обсуждения нюансов и условий покупки