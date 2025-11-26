  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор

Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор

Bansko, Болгария
от
$58,457
BTC
0.6953341
ETH
36.4454351
USDT
57 795.5103837
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
23
Оставить заявку
ID: 38155
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Благоевградская область
  • Район
    Bansko

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

🏔 Апартаменты в Банско у гор | Новый клубный проект | от 51 400 €

📍 Банско, Болгария 🚠 До подъёмника около 800 метров 🏡 Всего 43 квартиры в проекте ----------

📅 Ввод в эксплуатацию — 2027 год

Если вы были в Банско, то знаете, за что его любят. Зимой — горные лыжи и снежные склоны Пирина, летом — горный воздух, прогулки по национальному парку, рестораны и спокойная атмосфера небольшого европейского города.

В продаже квартиры в новом жилом комплексе RADA Boutique Residence, который строится в тихой части города рядом с историческим центром.

----------

🏡 Актуальный вариант

Студия 36,93 м²

✔ 1 этаж

✔ удобная планировка

✔ панорамные окна

✔ собственный камин

✔ вид на горы и внутренний двор

💰 Стоимость — 51 400 €

Также доступны квартиры с 1 и 2 спальнями, семейные апартаменты и пентхаусы.

----------

🏢 О проекте

✔ всего 43 квартиры

✔ архитектура в альпийском стиле

✔ натуральные материалы в отделке фасадов

✔ просторные террасы

✔ подземный и наземный паркинг

✔ закрытая территория

----------

Для жителей предусмотрены:

♨️ SPA-зона

🧖 парные и зоны отдыха

🌿 благоустроенный двор

🚗 парковка

🔒 контролируемый доступ

----------

📍 Что рядом

• исторический центр Банско

• рестораны и кафе

• супермаркеты

• SPA-комплексы

• горнолыжная инфраструктура

• прогулочные маршруты в горах Пирин

----------

💳 Условия покупки

✔ бронь — 2 000 €

✔ рассрочка до 3 лет

✔ индивидуальный график оплаты

Этот проект подойдёт как для собственного отдыха, так и для аренды.

Новых камерных комплексов в Банско становится всё меньше, поэтому такие объекты традиционно пользуются спросом у покупателей из разных стран Европы.

----------

📞 Напишите или позвоните — отправлю актуальные планировки, цены и расскажу, какие квартиры сейчас доступны и организую встречу с застройщиком для обсуждения нюансов и условий покупки

Местонахождение на карте

Bansko, Болгария

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Несебр, Болгария
от
$47,747
Многоквартирный жилой дом Рассрочка до марта 2027 года
Равда, Болгария
от
$47,621
НДС
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Несебр, Болгария
от
$51,327
Многоквартирный жилой дом Бургас
Бургас, Болгария
от
$42,386
НДС
Жилой комплекс FAIRVIEW VLAS — новый дом у моря в Святом Власе!
Святой Влас, Болгария
от
$113,087
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в Банско у гор
Bansko, Болгария
от
$58,457
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Несебр, Болгария
от
$50,156
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
студия. 700 м от моря. Рестораны. Магазины. Закусочные. Аптеки.
Агентство
Your Invest Home
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Несебр, Болгария
от
$47,713
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Студия. 700 м от моря.
Агентство
Your Invest Home
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Жилой комплекс Болгария. Солнечный берег
Несебр, Болгария
от
$47,747
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 5
Студия. 700 м от моря. Есть аптеки, магазины, рестораны.
Агентство
Your Invest Home
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Your Invest Home
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Болгарии
Система образования в Болгарии: университеты, стоимость, программы
26.11.2025
Система образования в Болгарии: университеты, стоимость, программы
Как получить медицинское обслуживание в Болгарии: цены, услуги, страхование
06.11.2025
Как получить медицинское обслуживание в Болгарии: цены, услуги, страхование
Работа в Болгарии для иностранцев: особенности трудоустройства, вакансии и средняя зарплата
22.10.2025
Работа в Болгарии для иностранцев: особенности трудоустройства, вакансии и средняя зарплата
Как купить недвижимость в Болгарии
11.06.2025
Как купить недвижимость в Болгарии
Румыния и Болгария теперь официально в Шенгене: что изменится для граждан и властей этих стран?
09.01.2025
Румыния и Болгария теперь официально в Шенгене: что изменится для граждан и властей этих стран?
Важная новость на рынке недвижимости в Болгарии: в стране начнут обучать брокеров
11.10.2023
Важная новость на рынке недвижимости в Болгарии: в стране начнут обучать брокеров
Три дома в Болгарии, которые могут стать вашей дачей. Цены — до €99,000
17.07.2025
Три дома в Болгарии, которые могут стать вашей дачей. Цены — до €99,000
Жильё на болгарских курортах дорожает. За сколько сейчас можно купить квартиру в Болгарии для отдыха?
31.07.2023
Жильё на болгарских курортах дорожает. За сколько сейчас можно купить квартиру в Болгарии для отдыха?
Показать все публикации