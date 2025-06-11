  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бяла
  Апарт-отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла

Апарт-отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла

Бяла, Болгария
от
$57,770
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19 1
ID: 27543
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Болгария
  • Область / штат
    Варненская область
  • Район
    Byala
  • Город
    Бяла

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

О комплексе

Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла (Болгария). Проект сочетает в себе тишину и комфорт с современными удобствами, предлагая жильё для отдыха, постоянного проживания или инвестиций.

  • Расположение: всего 200 метров от пляжа, 800 м до центра города.

  • Архитектурное решение: просторные террасы с видом на море и горы.

  • Атмосфера: экологически чистый район, тишина и спокойствие, гармония с природой.

2. Новая очередь — Byala Sun Residence 8

🌅 Старт продаж: уютный комплекс на 66 квартир и 4 подъезда.

  • Вид: из всех апартаментов открывается панорама моря и зелёных холмов.

  • Студии, 1- 2 и 3-комнатные квартиры с отделкой «под ключ»

  • Просторные террасы с видом на море

  • Открытый бассейн и зона отдыха

  • Парковка, видеонаблюдение и контроль доступа

  • Богатый ландшафт, благоустроенная территория

  • Продажа напрямую от инвестора (без комиссии)

  • Возможность рассрочки

  • Инвестиционная привлекательность: аренда круглый год

4. Цены и условия

  • Студии — от 49 660 € с НДС

  • Квартиры с 1 спальней — от 77 781 € с НДС

  • Цены включают завершение до «ключевого» этапа

  • Окончание строительства: июнь 2028 г.

  • Гибкие схемы оплаты

5. Инфраструктура комплекса

  • Взрослый и детский бассейны

  • Зона отдыха и барбекю

  • Детская площадка

  • Открытая парковка

  • Контроль доступа и охрана

  • Wi-Fi, благоустроенные общие зоны

6. Локация и окружение

  • Пляж — 200 м

  • Центр Бялы — 800 м

  • Аэропорт Варны — 58 км

  • Рядом магазины, рестораны, культурные объекты

  • Природные достопримечательности: пляж Карадере, Белые скалы, бухты и холмы

7. Для инвесторов и покупателей

  • Идеально для сдачи в аренду (летний и круглогодичный сезон)

  • Востребовано у семей с детьми и иностранных покупателей

  • Перспектива роста цен до завершения строительства

  • Возможность покупки напрямую от застройщика без комиссии

Byala Sun Residence 8 — это место, где можно жить у моря, наслаждаясь гармонией, или выгодно инвестировать в будущее.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 38.0 – 67.0
Цена за м², USD 1,354 – 1,520
Цена квартиры, USD 57,770 – 90,739
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 97.0
Цена за м², USD 1,491
Цена квартиры, USD 144,663

Местонахождение на карте

Бяла, Болгария
Видеообзор апарт - отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла

Задайте все интересующие вопросы
Realting.com
Перейти
