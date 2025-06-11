Апарт-отель Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла

Byala Sun Residence — современный жилой комплекс у моря в курортном городе Бяла (Болгария). Проект сочетает в себе тишину и комфорт с современными удобствами, предлагая жильё для отдыха, постоянного проживания или инвестиций.
Расположение: всего 200 метров от пляжа, 800 м до центра города.
Архитектурное решение: просторные террасы с видом на море и горы.
Атмосфера: экологически чистый район, тишина и спокойствие, гармония с природой.
2. Новая очередь — Byala Sun Residence 8
🌅 Старт продаж: уютный комплекс на 66 квартир и 4 подъезда.
Вид: из всех апартаментов открывается панорама моря и зелёных холмов.
Студии, 1- 2 и 3-комнатные квартиры с отделкой «под ключ»
Просторные террасы с видом на море
Открытый бассейн и зона отдыха
Парковка, видеонаблюдение и контроль доступа
Богатый ландшафт, благоустроенная территория
Продажа напрямую от инвестора (без комиссии)
Возможность рассрочки
Инвестиционная привлекательность: аренда круглый год
4. Цены и условия
Студии — от 49 660 € с НДС
Квартиры с 1 спальней — от 77 781 € с НДС
Цены включают завершение до «ключевого» этапа
Окончание строительства: июнь 2028 г.
Гибкие схемы оплаты
5. Инфраструктура комплекса
Взрослый и детский бассейны
Зона отдыха и барбекю
Детская площадка
Открытая парковка
Контроль доступа и охрана
Wi-Fi, благоустроенные общие зоны
6. Локация и окружение
Пляж — 200 м
Центр Бялы — 800 м
Аэропорт Варны — 58 км
Рядом магазины, рестораны, культурные объекты
Природные достопримечательности: пляж Карадере, Белые скалы, бухты и холмы
7. Для инвесторов и покупателей
Идеально для сдачи в аренду (летний и круглогодичный сезон)
Востребовано у семей с детьми и иностранных покупателей
Перспектива роста цен до завершения строительства
Возможность покупки напрямую от застройщика без комиссии
✨ Byala Sun Residence 8 — это место, где можно жить у моря, наслаждаясь гармонией, или выгодно инвестировать в будущее.