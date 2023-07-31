Жильё на болгарских курортах дорожает. За сколько сейчас можно купить квартиру в Болгарии для отдыха?

Рост цен на курортное жилье в Болгарии за год составил около €115 за кв.м. или 22%. Теперь стоимость «квадрата» в курортных регионах колеблется от €500 до €1000 за кв. м. Такого не было с 2013-2014 годов.

Для сравнения: в 2021 году средняя стоимость квартиры в целом по Болгарии составляла €30,000, а в середине 2023 она превышает €40,500.

За сколько сейчас можно купить квартиру в разных регионах Болгарии ?

На общем фоне выделяется Святой Влас — здесь просят в среднем €800 евро за 1 кв. м и €50,000 за квартиру. В Поморие за квадратный метр выходит в общей сложности €730, а за квартиру — €46,000. На курортах к северу от Варны разброс цен больше: в этих районах, в зависимости от комплекса, стоимость квадрата варьируется от €500 до €1000 евро за кв. м.

Самый дорогой из горных курортов — Боровец, где цена за квадрат доходит до €960, в средний бюджет сделки приближается к €68,000 (+26% с 2021 года). В Банско за кв. м покупатели отдают около €685, а за квартиру — €50,000. Наиболее бюджетным считается Пампорово, где квадрат стоит в среднем €450, а квартиры можно купить в пределах €40,000.

Как мы видим, всего за год, цены на недвижимость на некоторых курортах взлетели более чем на 25%.

Что влияет на стоимость недвижимости в стране? Главные факторы — высокая инфляция, а также недостаточное предложение в этом сегменте.

Кто чаще всего покупает недвижимость на курортах Болгарии? Большой спрос наблюдается как среди иностранцев, так и среди самих болгар. Излюбленные направления нерезидентов — Банско и Солнечный берег. Они покупают здесь объекты как для себя, так и для последующей их сдачи в аренду. Для себя иностранцы выбирают, как правило, двушки и трешки, а при приобретении с целью заработка — одно- и двухкомнатные квартиры.