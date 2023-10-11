Закон о брокерах по недвижимости в Болгарии до сих пор отсутствовал, но теперь государство решительно двигается к введению строгого регулирования. Министерство образования представило на общественное обсуждение проект Постановления о приобретении квалификации по профессии «Брокер».

Государственный образовательный стандарт для брокеров

Основой этого проекта является введение государственного образовательного стандарта (ГОС) для профессии «Брокер». Теперь у брокеров будут жесткие требования к знаниям, навыкам и компетенциям. Эти требования станут обязательными для всех образовательных и учебных заведений, которые имеют право на организацию обучения в данной области. Обучение будет заканчиваться выдачей Свидетельства о профессиональной квалификации или Сертификата о профессиональном образовании.

Возможности для студентов

Это изменение открывает новые возможности для студентов. Теперь студенты, имеющие базовое образование и достигшие 16 лет, смогут пройти обучение по профессии «Брокер». Более того, они получают право на сдачу государственных экзаменов на аттестат зрелости или получение среднего образования. Согласно новым требованиям, люди, прошедшие обучение по этим правилам, могут работать агентами по недвижимости в Болгарии , брокерами по недвижимости, агентами по управлению недвижимостью и даже продавцами недвижимости.

Роль и обязанности брокера

В проекте постановления также подробно описывается профессия брокера: это посредник в процедуре купли-продажи недвижимости, зданий и отдельных объектов в зданиях. Этот человек, который ведет отчетность, анализирует рынок и предоставляет информацию как агентствам и застройщикам, так и клиентам. За достоверность предоставленных данных, к слову, он несет персональную ответственность.

Отметим, что Национальная ассоциация брокеров по недвижимости (NSBI) уже долгое время работала над внедрением регулирования рынка и введением специальных программ обучения в государственных школах для будущих брокеров. Как видим, результаты этой работы начинают быть видимыми.