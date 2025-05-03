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Дома с садом в Болгарии

София
30
Бургасская область
200
Добричская область
43
София
40
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4 объекта найдено
Особняк 7 комнат в Sofia City, Болгария
Особняк 7 комнат
Sofia City, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Bestay Property представляет эксклюзивное инвестиционное здание в престижном идеальном центр…
$799,688
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Дом 7 комнат в Primorsko, Болгария
Дом 7 комнат
Primorsko, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
For sale a luxury house, divided into three independent apartments, in the center of Primors…
$439,911
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Вилла в Varna, Болгария
Вилла
Varna, Болгария
Площадь 155 м²
Новый двухэтажный дом с цокольным этажом, расположенный в замечательном болгарском селе Гори…
$191,133
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Вилла в Бургасская область, Болгария
Вилла
Бургасская область, Болгария
Площадь 127 м²
Предлагается на продажу великолепный двухэтажный дом в жилом комплексе с бассейном, располож…
$136,262
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
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Realting.com
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