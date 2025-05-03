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Дома с видом на горы в Болгарии

София
30
Бургасская область
200
Добричская область
43
София
40
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8 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
$48,064
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Вилла 10 комнат в Harmanli, Болгария
Вилла 10 комнат
Harmanli, Болгария
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
$176,234
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Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ В ДОМА СИ! Им…
$89,767
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Вилла 7 комнат в София, Болгария
Вилла 7 комнат
София, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Bestay Property представляет на продажу гостиничный комплекс, размещенный в городском доме 1…
$1,60 млн
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Дом 5 комнат в Sinemorets, Болгария
Дом 5 комнат
Sinemorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Поселок "Синеморец Виллидж" – идеальное место для тех, кто ищет роскошный отдых на берегу мо…
$319,416
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Дом 8 комнат в Obrochishte, Болгария
Дом 8 комнат
Obrochishte, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 10 000 м²
Продается 3-этажный дом, находящийся в селе Оброчище. В близи курорта Албена, 5 км до моря. …
$381,240
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Особняк 7 комнат в Sofia City, Болгария
Особняк 7 комнат
Sofia City, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Bestay Property представляет эксклюзивное инвестиционное здание в престижном идеальном центр…
$799,688
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Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ! Имаме…
$89,767
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