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Дома в Добричская область, Болгария

20 объектов найдено
Дом 5 спален в Strajitsa, Болгария
Дом 5 спален
Strajitsa, Болгария
Количество спален 5
Площадь 156 м²
Этаж 2
ID 28652128We offer a cozy two-storey house with a swimming pool and sea views. Cost: 240 00…
€240,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates is pleased to offer this remarkable property located in a nice village set …
€198,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates is pleased to offer this remarkable property located in a nice village 8 km…
€170,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в General Toshevo, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
General Toshevo, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates offers a partly renovated house, set on a large plot of land with size of 1…
€62,990
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Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Balchik, Болгария
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этот эксклюзивный комплекс закрытого типа находится в городе Балчик, внепосредственной близо…
€90,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Balchik, Болгария
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Элитный жилой комплекс закрытого типа, расположенный в природном парке, в непосредственной б…
€189,000
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ в Shabla, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с парковка, с Онлайн-показ
Shabla, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates рада предложить этот дом с садом, расположенный в красивой и тихой деревне …
€76,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
IBG Real Estates is pleased to offer this exceptional property, located in the sea town of B…
€334,990
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Дом 2 спальни с Онлайн-показ в Balchik, Болгария
Дом 2 спальни с Онлайн-показ
Balchik, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
IBG Real Estates is pleased to offer this partly renovated house, on asphalt road in a nice …
€42,900
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Дом 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balchik, Болгария
Дом 8 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balchik, Болгария
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
IBG Real Estates рада предложить прекрасную недвижимость, расположенную в морском городе Бал…
€280,000
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка в Balchik, Болгария
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Balchik, Болгария
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 530 м²
Количество этажей 2
IBG Real Estates рада предложить вашему вниманию этот двухэтажный дом-близнец, расположенный…
€159,900
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balchik, Болгария
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balchik, Болгария
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Вид на море! 4-х местный красивый дом с садом Продается дом с 160 кв. жилой площади на учас…
€159,000
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Дом 1 спальня с парковка, с Онлайн-показ в Добричская область, Болгария
Дом 1 спальня с парковка, с Онлайн-показ
Добричская область, Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 1
Отремонтированный дом с одной спальней и большим садом недалеко от Добрича IBG Real Estates…
€63,999
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
3 кровати, 2 баня с видом на море 5 км к морю IBG Real Estates рада предложить прекрасный о…
€205,000
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в General Toshevo, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
General Toshevo, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Прекрасный отремонтированный 3-х спальный дом с земельным участком, в 25 минутах езды от пля…
€95,999
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Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка в Kavarna, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с парковка
Kavarna, Болгария
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
2-х местный дом с парковкой всего в 10 километрах от моря Продается дом с 150 кв. жилой пло…
€139,000
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Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Balchik, Болгария
Дом 3 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Balchik, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Хороший дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, всего в 5 км от моря IBG Real Estates рада …
€148,000
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Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ в Avren, Болгария
Дом 2 спальни с парковка, с Онлайн-показ
Avren, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Дом с 2 спальнями, 20 мин до Варны IBG Real Estates привлекает ваше внимание этой собстве…
€37,500
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Дом 5 спален с Spalni в Obrochishte, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
Obrochishte, Болгария
Количество спален 5
Площадь 285 м²
Этаж 3
Residential building of 3 floors, village of Obrochishche (Albena).Private residential build…
€175,000
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Дом 5 спален с Spalni в Topola, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
Topola, Болгария
Количество спален 5
Площадь 410 м²
Этаж 2
Two-storey villa in the Marina quarter in the elite golf complex "Lighthouse Golf &Spa Resor…
€495,000
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Параметры недвижимости в Добричская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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