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Дома в Добричской области, Болгария

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Balchik
5
General Toshevo
3
37 объектов найдено
Дом 3 спальни в Chestimensko, Болгария
Дом 3 спальни
Chestimensko, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам прочный одноэтажный дом с бассейном и большим участком в…
$81,759
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Дом 4 спальни в General Toshevo, Болгария
Дом 4 спальни
General Toshevo, Болгария
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Описание объекта: Дом расположен в красивой деревне всего в 10 минутах езды от города Генера…
$41,010
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Дом 4 спальни в Vasilevo, Болгария
Дом 4 спальни
Vasilevo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный частный дом с отдельным гостевым домом и прост…
$97,373
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Durankulak, Болгария
Дом 3 спальни
Durankulak, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Продается дом для полной реконструкции с большим участком. Расположен на в…
$12,561
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Дом 2 спальни в Odrintsi, Болгария
Дом 2 спальни
Odrintsi, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам очаровательный дом с частичной реконструкцией и просторн…
$41,325
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Дом 5 комнат в Kranevo, Болгария
Дом 5 комнат
Kranevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 254 м²
Этаж 3/4
#27360946 Предлагается два этажа дома в селе Кранево, обл. Добрич, в тихом живописном месте …
$252,898
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Дом 3 спальни в Aleksandria, Болгария
Дом 3 спальни
Aleksandria, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам одноэтажный дом с большим участком в деревне Александрия…
$46,888
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Дом 5 комнат в Rogachevo, Болгария
Дом 5 комнат
Rogachevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 500 м²
Этаж 2/2
#30402716 Населенный пункт: поселок Рогачево, Балчик.Общая площадь участка: 2 457 кв.мЗдания…
$842,765
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Бунгало в Dobrevo, Болгария
Бунгало
Dobrevo, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Описание объекта: На продажу предлагается полностью отреставрованный односемейный дом в тихо…
$99,350
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Дом 6 спален в Bezvoditsa, Болгария
Дом 6 спален
Bezvoditsa, Болгария
Количество спален 6
Площадь 1 200 м²
Описание объекта: Хороший, большой дом на 2 уровнях, расположенный в довольно деревне с мест…
$187,474
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Дом 3 спальни в Slaveevo, Болгария
Дом 3 спальни
Slaveevo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный одноэтажный дом в привлекательном районе дерев…
$188,913
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Nils Ott Real Estates
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Дом 2 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$46,244
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Вилла в Bojurets, Болгария
Вилла
Bojurets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уникальную, недавно построенную виллу по самым высоким с…
$708,425
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Дом в Prilep, Болгария
Дом
Prilep, Болгария
$35,839
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Бунгало в Malina, Болгария
Бунгало
Malina, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Описание объекта: На продажу предлагается очаровательный отреставрированный, незаселённый бу…
$79,107
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Stefan Karadja, Болгария
Дом 3 комнаты
Stefan Karadja, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот одноэтажный дом в красивой большо…
$21,493
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Balchik, Болгария
Дом 4 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 757 м²
Этаж 1/3
ID 33554890 На продажу предлагается: Три трехэтажные виллы с панорамным видом на море в Балч…
$617,544
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Дом 5 комнат в General Toshevo, Болгария
Дом 5 комнат
General Toshevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Мы рады предложить этот большой и прочный загородный дом, расположенный в спокойной деревне,…
$38,203
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 8 комнат в Obrochishte, Болгария
Дом 8 комнат
Obrochishte, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Вилла Sorrento Italiana - роскошная вилла с видом на море с бассейном, гаражами и двумя неза…
$590,403
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Luliakovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Luliakovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить этот просторный загородный дом, расположенный в красивом и спокойном посе…
$68,455
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 2 спальни в Orlova Mogila, Болгария
Дом 2 спальни
Orlova Mogila, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уютный дом в тихом и природном районе деревни Орлова Мог…
$20,595
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Nova Kamena, Болгария
Дом 5 комнат
Nova Kamena, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить эту просторную недвижимость, расположенную в деревне между городами Терве…
$46,282
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Sirakovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Sirakovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить эту доступную сельскую недвижимость с отличным потенциалом, расположенную…
$11,717
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Spasovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Spasovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить этот отремонтированный дом, расположенный в тихом районе недалеко от цент…
$80,452
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Spasovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Spasovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить этот отличный проект реконструкции, расположенный в большой и хорошо разв…
$12,762
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IBG REAL ESTATES LTD
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Вилла в Bezvoditsa, Болгария
Вилла
Bezvoditsa, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 430 м²
Описание объекта: Видео: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI На продажу выставлены два дома, постр…
$216,678
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Дом 4 комнаты в Gurkovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Gurkovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить на продажу этот одноэтажный дом, расположенный в большой и очень хорошо р…
$39,445
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Luliakovo, Болгария
Дом 5 комнат
Luliakovo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
IBG Недвижимость рада представить эту исключительно ухоженную недвижимость, расположенную в …
$91,675
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IBG REAL ESTATES LTD
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Вилла в Balchik, Болгария
Вилла
Balchik, Болгария
Количество спален 4
Площадь 2 450 м²
Описание объекта: Продается недавно построенный дом по высоким стандартам ЕС. Расположенный …
$233,171
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Дом 4 комнаты в Liahovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Liahovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Мы рады представить вам этот очаровательный одноэтажный дом, расположенный в хорошо развитой…
$82,645
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