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Дома в София, Болгария

8 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в София, Болгария
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
Цена по запросу
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Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 210 м²
Этаж 3/3
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухэтажный дом у подножия горы Витоша в. Boyana. В до…
€395,000
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Дом 4 спальни с кондиционером, с двором, с Service Laundry room в София, Болгария
Дом 4 спальни с кондиционером, с двором, с Service Laundry room
София, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 477 м²
Очарование этого выставленного на продажу дома в его старинном архитектурном силуэте, больши…
€850,000
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Дом 5 спален с Spalni в София, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный меблированный солнечный дом в пре…
€699,999
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Дом 7 комнат в София, Болгария
Дом 7 комнат
София, Болгария
Комнаты 7
Площадь 330 м²
€288,000
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Дом 20 комнат с Spalni в София, Болгария
Дом 20 комнат с Spalni
София, Болгария
Комнаты 20
Площадь 1 400 м²
Агентство КВАДРАТ продает полностью отремонтированное здание - с общей застроенной площадь…
€1,60 млн
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Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 270 м²
€330,000
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Дом 10 комнат в София, Болгария
Дом 10 комнат
София, Болгария
Комнаты 10
Площадь 430 м²
€300,000
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Параметры недвижимости в София, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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