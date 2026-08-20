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Дома в Chernomorets, Болгария

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6 объектов найдено
Дом в Chernomorets, Болгария
Дом
Chernomorets, Болгария
Площадь 405 м²
$445,617
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Дом 2 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 2 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
$461,822
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Дом 5 комнат в Chernomorets, Болгария
Дом 5 комнат
Chernomorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 375 м²
Этаж 3/3
ID30511160Предлагаем дом с двором в в.с. Скалите, гр. Черноморец.Цена: 890 000 евроНаселенны…
$1,03 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Описание объекта: Элегантность, вписанная в морской горизонт В сердце района Аклади в Черн…
$513,852
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Описание объекта: Элегантность, записанная в морском горизонте В сердце района Аклади в Че…
$570,946
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Описание объекта: Элегантность, вписанная в морской горизонт В самом сердце района Аклади …
$536,690
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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