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Дома в Chernomorets, Болгария

2 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Chernomorets, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Chernomorets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Bestay Property presents a luxury furnished house in gated complex  with exclusive houses in…
€420,000
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Дом 5 спален в Chernomorets, Болгария
Дом 5 спален
Chernomorets, Болгария
Количество спален 5
Площадь 375 м²
Этаж 3
ID30511160We offer a house with a yard in V.S. Skalite, Chernomorets.Price: 950 000 euroLoca…
€950,000
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