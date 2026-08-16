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Дома в General Toshevo, Болгария

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11 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Sirakovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Sirakovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить эту доступную сельскую недвижимость с отличным потенциалом, расположенную…
$11,717
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в General Toshevo, Болгария
Дом 5 комнат
General Toshevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Количество этажей 3
Мы рады предложить этот большой и прочный загородный дом, расположенный в спокойной деревне,…
$38,203
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Luliakovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Luliakovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить этот просторный загородный дом, расположенный в красивом и спокойном посе…
$68,455
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IBG REAL ESTATES LTD
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 5 комнат в Luliakovo, Болгария
Дом 5 комнат
Luliakovo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
IBG Недвижимость рада представить эту исключительно ухоженную недвижимость, расположенную в …
$91,675
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IBG REAL ESTATES LTD
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Бунгало в Malina, Болгария
Бунгало
Malina, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Описание объекта: На продажу предлагается очаровательный отреставрированный, незаселённый бу…
$79,107
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 спальни в General Toshevo, Болгария
Дом 4 спальни
General Toshevo, Болгария
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Описание объекта: Дом расположен в красивой деревне всего в 10 минутах езды от города Генера…
$41,010
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Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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TekceTekce
Дом 2 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни
Goritsa, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
$46,270
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Дом 4 спальни в Vasilevo, Болгария
Дом 4 спальни
Vasilevo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный частный дом с отдельным гостевым домом и прост…
$97,373
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Nils Ott Real Estates
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English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Дом 4 комнаты в Spasovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Spasovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить этот отремонтированный дом, расположенный в тихом районе недалеко от цент…
$80,452
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IBG REAL ESTATES LTD
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English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 3 комнаты в Spasovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Spasovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить этот отличный проект реконструкции, расположенный в большой и хорошо разв…
$12,762
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 3 комнаты в General Toshevo, Болгария
Дом 3 комнаты
General Toshevo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG предлагает вашему вниманию эту прекрасную недвижимость, расположе…
$44,808
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Параметры недвижимости в General Toshevo, Болгария

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