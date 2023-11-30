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Дома в Русенская область, Болгария

5 объектов найдено
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Borovo, Болгария
Дом 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Borovo, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Недвижимость с потрясающим видом расположена в начале очень живописной деревни, расположенно…
€42,000
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Дом 1 спальня с Онлайн-показ в Ruse, Болгария
Дом 1 спальня с Онлайн-показ
Ruse, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 1
Вилла с гаражом на асфальтовой дороге в В.З. Касева Чесма, город Русе IBG Real Estates рада…
€43,000
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Дом 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с Онлайн-показ в Shtraklevo, Болгария
Дом 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с Онлайн-показ
Shtraklevo, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
1-местный меблированный дом в Штраклево IBG Real Estates предлагает на продажу этот уютный …
€41,200
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Дом со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ruse, Болгария
Дом со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ruse, Болгария
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
2-х спальный отремонтированный дом в природном парке Русенски Лом IBG Real Estates предлага…
€75,000
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Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с Онлайн-показ в Dve Mogili, Болгария
Дом 3 спальни с мебелью, с парковка, с Онлайн-показ
Dve Mogili, Болгария
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
3-комнатный дом с великолепным панорамным видом недалеко от Русе IBG Real Estates рада пред…
€18,000
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Параметры недвижимости в Русенская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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