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Дома в Русенской области, Болгария

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16 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Бяла, Болгария
Дом 4 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Ищете доступную недвижимость с большим потенциалом? Этот двухэтажный дом в деревне Польско К…
$15,624
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Русе, Болгария
Дом 3 комнаты
Русе, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Мы представляем вам недвижимость с большим потенциалом, расположенную в востребованном кварт…
$57,002
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Червена-Вода, Болгария
Дом 5 комнат
Червена-Вода, Болгария
Число комнат 5
Площадь 67 м²
Количество этажей 1
Участок с домом и большим потенциалом → Деревня Червена Вода, недалеко от Русе Мы предлагаем…
$65,032
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IBG REAL ESTATES LTD
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TekceTekce
Дом 4 комнаты в Senovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Senovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить этот полностью отремонтированный одноэтажный дом, расположенный на щедром…
$30,712
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 6 комнат в Русе, Болгария
Дом 6 комнат
Русе, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Мы рады представить на продажу недвижимость с двумя сплошными кирпичными домами, расположенн…
$267,215
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Shtraklevo, Болгария
Дом 5 комнат
Shtraklevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Твердый 3-комнатный дом на продажу с большим садом - деревня Штраклево, район Русе Мы рады п…
$79,135
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Pepelina, Болгария
Дом 3 комнаты
Pepelina, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада предложить этот ухоженный загородный дом, расположенный в живописной и…
$25,916
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 6 комнат в Cherven, Болгария
Дом 6 комнат
Cherven, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада предложить этот очаровательный двухэтажный дом, расположенный в одной …
$32,443
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 6 комнат в Piperkovo, Болгария
Дом 6 комнат
Piperkovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Доступный сельский дом с гостевым домом недалеко от рек Янтра и Дунай Мы предлагаем уютный и…
$45,301
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 7 комнат в Dve Mogili, Болгария
Дом 7 комнат
Dve Mogili, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
IBG Недвижимость рада представить эту действительно особую собственность, предлагая два дома…
$50,667
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Trastenik, Болгария
Дом 4 комнаты
Trastenik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает на продажу этот одноэтажный дом с 2 сп…
$35,225
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 6 комнат в Peichinovo, Болгария
Дом 6 комнат
Peichinovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Мы рады предложить эту прекрасную недвижимость, расположенную в благоустроенной деревне с ма…
$24,890
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Tsenovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Tsenovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Дом с верандой и большим садом | Рядом с Вардимом и рекой Дунай IBG Real Estates рада предло…
$36,080
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Ekzarh Iosif, Болгария
Дом 4 комнаты
Ekzarh Iosif, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту сельскую недвижимость, расположенн…
$14,614
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Pet Kladentsi, Болгария
Дом 5 комнат
Pet Kladentsi, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту недвижимость, расположенную в очен…
$18,562
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Бяла, Болгария
Дом 4 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный дом в городе Бяла, Варненской области. Пл…
$214,074
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Параметры недвижимости в Русенской области, Болгария

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