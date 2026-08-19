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Дома в Balchik, Болгария

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13 объектов найдено
Дом 5 комнат в Rogachevo, Болгария
Дом 5 комнат
Rogachevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 500 м²
Этаж 2/2
#30402716 Населенный пункт: поселок Рогачево, Балчик.Общая площадь участка: 2 457 кв.мЗдания…
$842,765
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Вилла в Balchik, Болгария
Вилла
Balchik, Болгария
Количество спален 4
Площадь 2 450 м²
Описание объекта: Продается недавно построенный дом по высоким стандартам ЕС. Расположенный …
$233,171
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 комнаты в Balchik, Болгария
Дом 4 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 757 м²
Этаж 1/3
ID 33554890 На продажу предлагается: Три трехэтажные виллы с панорамным видом на море в Балч…
$617,544
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Дом 8 комнат в Obrochishte, Болгария
Дом 8 комнат
Obrochishte, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Вилла Sorrento Italiana - роскошная вилла с видом на море с бассейном, гаражами и двумя неза…
$601,038
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Gurkovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Gurkovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Мы рады предложить на продажу этот одноэтажный дом, расположенный в большой и очень хорошо р…
$39,445
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Kranevo, Болгария
Дом 5 комнат
Kranevo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 254 м²
Этаж 3/4
#27360946 Предлагается два этажа дома в селе Кранево, обл. Добрич, в тихом живописном месте …
$252,898
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TekceTekce
Дом 6 спален в Bezvoditsa, Болгария
Дом 6 спален
Bezvoditsa, Болгария
Количество спален 6
Площадь 1 200 м²
Описание объекта: Хороший, большой дом на 2 уровнях, расположенный в довольно деревне с мест…
$187,474
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Bezvoditsa, Болгария
Вилла
Bezvoditsa, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 430 м²
Описание объекта: Видео: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI На продажу выставлены два дома, постр…
$216,678
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 комнаты в Liahovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Liahovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Мы рады представить вам этот очаровательный одноэтажный дом, расположенный в хорошо развитой…
$82,645
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Balchik, Болгария
Дом 5 комнат
Balchik, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается дом площадью 160 кв. м. жилой площади, расположенный на участке земли площадью 830…
$220,943
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 8 комнат в Obrochishte, Болгария
Дом 8 комнат
Obrochishte, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 10 000 м²
Продается 3-этажный дом, находящийся в селе Оброчище. В близи курорта Албена, 5 км до моря. …
$381,240
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Частный продавец
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Русский
Дом 4 комнаты в Balchik, Болгария
Дом 4 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает вашему вниманию двухэтажный дом-близне…
$166,653
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Balchik, Болгария
Дом 4 комнаты
Balchik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту исключительную недвижимость, распо…
$362,513
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Параметры недвижимости в Balchik, Болгария

с гаражом
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