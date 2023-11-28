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13 объектов найдено
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Таунхаус 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Созополь, Болгария
2
79 м²
Уникальный коттеджный комплекс в живописном месте старинного города Созополь. Комплекс постр…
€125,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Созополь, Болгария
4
170 м²
Наш курортный комплекс - люксозный поселок закрытого типа, на первой линии моря, с собствен…
€265,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Chernomorets, Болгария
4
4
204 м²
Bestay Property presents a luxury furnished house in gated complex with exclusive houses in…
€420,000
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Дом 5 спален
Budzhaka, Болгария
5
177 м²
2
ID 31316962Two-storey house for sale in Sozopol,new town, with a yard,100 meters from the se…
€220,000
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Дом 3 спальни с Онлайн-показ
Zidarovo, Болгария
4
61 м²
2
IBG Real Estates is pleased to present you this rural house, located in a quiet village clos…
€24,000
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Budzhaka, Болгария
5
5
471 м²
3
Роскошный дом с видом на море / бассейн и 4 спальни в Созополисском курортном комплексе, Соз…
€1,20 млн
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Дом 4 спальни
Созополь, Болгария
4
4
250 м²
€530,000
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Дом 5 спален
Chernomorets, Болгария
5
375 м²
3
ID30511160We offer a house with a yard in V.S. Skalite, Chernomorets.Price: 950 000 euroLoca…
€950,000
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Дом 4 спальни
Budzhaka, Болгария
4
148 м²
1
ID29390016Two-storey villa in the Greenlife-Vilas complex, 100 meters from the beachPrice: 2…
€249,000
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Дом 1 спальня
Krushevets, Болгария
1
2
€85,000
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Дом
Budzhaka, Болгария
330 м²
1
Элитный дом расположен в уникальном месте на первой береговой линии. Уникальный дизайн подоб…
€369,600
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Дом 5 спален с Spalni
Budzhaka, Болгария
5
290 м²
4
#26781718 We offer a beautiful four-storey house on the first line of the sea in the resort …
€520,000
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Дом 5 спален с видом на море, с двором
Созополь, Болгария
5
5
450 м²
€750,000
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Параметры недвижимости в Созополь, Болгария
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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