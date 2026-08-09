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Дома в Созополе, Болгария

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Chernomorets
6
21 объект найдено
Дом 5 комнат в Созопол, Болгария
Дом 5 комнат
Созопол, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 177 м²
Этаж 2/2
ID 31316962Продажа двухэтажного дома в Созополе,новый город, с двором,100 метров от моря!Цен…
$311,019
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Вилла в Созопол, Болгария
Вилла
Созопол, Болгария
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Objektbeschreibung: АКЦИЯ до 31.12.2025г! ТОП ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КРАЧКА ОТ МОРЕТО! Само сега пре…
$639,460
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Nils Ott Real Estates
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Дом 2 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 2 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 267 м²
$461,287
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TekceTekce
Дом 5 комнат в Созопол, Болгария
Дом 5 комнат
Созопол, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Этаж 4/4
ID 34077566 Стоимость: 620 000 евро (без НДС)Населенный пункт: г. Созопол Комнат: 8 Общая пл…
$715,658
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Дом в Созопол, Болгария
Дом
Созопол, Болгария
Площадь 6 686 м²
Описание объекта: продается привлекательный участок под строительство курорта в селе Черномо…
$648,949
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Созополь, Болгария
Дом 5 комнат
Созополь, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
ID 32513430Общая площадь: 260 кв м Стоимость 550 000 евро Этажность 3Такса поддержки: 9780 е…
$634,858
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Дом 5 комнат в Созополь, Болгария
Дом 5 комнат
Созополь, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Роскошные дома рядом с пляжем Каватси | Виллы Олимпия, Созополь IBG Недвижимость рада предст…
Цена по запросу
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Описание объекта: Элегантность, вписанная в морской горизонт В самом сердце района Аклади …
$536,690
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Chernomorets, Болгария
Дом 5 комнат
Chernomorets, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 375 м²
Этаж 3/3
ID30511160Предлагаем дом с двором в в.с. Скалите, гр. Черноморец.Цена: 890 000 евроНаселенны…
$1,03 млн
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Дом 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 296 м²
Описание объекта: Элегантность, записанная в морском горизонте В сердце района Аклади в Че…
$570,946
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 комнаты в Krushevets, Болгария
Дом 4 комнаты
Krushevets, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
#33891226 Цена: 137000 евро +3% от покупателяНаселенный пункт: с.Крушевец, общ.Созополь, обл…
$157,814
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Дом 2 спальни в Созопол, Болгария
Дом 2 спальни
Созопол, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Описание объекта: Этот прекрасно отреставрированный дом предлагает комфорт, просторную жилую…
$437,595
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Ravadinovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Ravadinovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
#33022160 Продажа одноэтажного дома в с Равандиново, с двором,3,5 км от моря!Цена: 355 600 е…
$404,546
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Дом 5 комнат в Созопол, Болгария
Дом 5 комнат
Созопол, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Этаж 4/4
ID 33582486Стоимость: 1 400 000 евро.Населенный пункт: г. СозополОбщая площадь дома: 360 кв.…
$1,62 млн
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Дом 5 комнат в Созопол, Болгария
Дом 5 комнат
Созопол, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Количество этажей 3
Предлагаем просторный новый трехэтажный дом «под ключ» без мебели, с панорамным видом на мор…
$424,967
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Дом в Chernomorets, Болгария
Дом
Chernomorets, Болгария
Площадь 405 м²
$445,021
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Дом 5 комнат в Созопол, Болгария
Дом 5 комнат
Созопол, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Этаж 1/2
#33898258 Цена: 340 000 евроНаселенный пункт: Созополь, местность БуджакаОбщая площадь: РЗП …
$392,458
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Дом 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Описание объекта: Элегантность, вписанная в морской горизонт В сердце района Аклади в Черн…
$513,852
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 комнаты в Созопол, Болгария
Дом 4 комнаты
Созопол, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Этаж 1/3
#33899360 Цена: 330 000 евроНаселенный пункт: Созополь, местность БуджакаОбщая площадь: РЗП …
$380,915
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Дом 6 комнат в Созопол, Болгария
Дом 6 комнат
Созопол, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный таунхаус с видом на море в районе Буджака, С…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Созопол, Болгария
Дом 4 спальни
Созопол, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 522 м²
Город Созополь, местность Буджака Расположен в центре полуострова Буджака, в тихом месте, ч…
$726,407
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Параметры недвижимости в Созополе, Болгария

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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