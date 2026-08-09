Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Святой Влас
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Святом Власе, Болгария

;
виллы
4
37 объектов найдено
Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 301 м²
Описание объекта: **Venid Eco Village** — закрытый жилой комплекс в Свети Влас, разработанны…
$2,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Роскошный 3-этажный таунхаус с видом на море | Sun Coast Resort, Свети Влас IBG Real Estate…
$407,318
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам просторный дом с частным бассейном в популярном жилом ра…
$271,239
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
LDV InvestLDV Invest
Дом 4 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 4 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Описание объекта: Мы представляем вам просторный и стильный двухэтажный дом в современном ст…
$930,643
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 2/2
🌳 СОБСТВЕННЫЙ САД И КОРОЛЕВСКИЙ ПРОСТОР: ЛЮКСОВЫЙ ТРЕХКОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ В ЖК MILLENNIUM (…
$319,790
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Дом 6 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 6 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 301 м²
Количество этажей 2
Предлагаем двухэтажные отдельно стоящие дома с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в новом комплексе Venid …
$1,39 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 252 м²
Этаж 3/3
ID 32168350Продажа трехэтажного дома в центре Святого Власа, с двором 690 кв.м.и два гаража …
$450,172
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Этаж 5/5
ID 33924196Продажа петиэтажного дома в Святом Власе в квартале Русалка .Цена: 398 000 евроНа…
$459,407
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ID 30952674 Эко-дом в комплексе Venid Eco Village Цена: 600 300 евро. Населённый пункт: Свят…
$692,919
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Вилла 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
🏡 СТАТУСНАЯ ЭКО-ВИЛЛА С ПАНОРАМОЙ МОРЯ И СОБСТВЕННОЙ САУНОЙ: ЖК ECO VILLAGE (СВЕТИ ВЛАС) …
$610,508
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом с бассейном и видом на море — Свети Влас Если вы ищете недвижимость, которую вы можете з…
$697,487
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
ID 30956682 Эко-дом с 4 спальнями в комплексе Venid Eco VillageЦена: 596100 евро. Населённый…
$688,071
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 245 м²
Этаж 2/2
#30255174Двухэтажный дом в центре г. Св. Влас 245 м2, и двор 1 149 м2Цена: 230 000 евроНасел…
$265,486
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 2 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
ID 333799326Продажа 1/4 виллы с 1 спальней в комплексе закрытого типа "Вилла Романа", в Елен…
$86,572
Оставить заявку
Дом 25 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 25 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 25
Кол-во ванных комнат 25
Площадь 1 100 м²
$1,21 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Ваш семейный дом у моря в Святом Власе — уют, стиль и природа в одном месте! ДОБABЬ ОБЪЯB…
$432,131
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
ID 33210442Общая площадь основного дома: 500 кв.м.,Общая площадь участка: 1953кв.м.,Цена: по…
$2,28 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Предлагаем просторный меблированный трехэтажный дом с панорамным видом на море в закрытом жи…
$314,064
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 4 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 142 м²
$215,036
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Описание объекта: Жилой комплекс «VENID ECO VILLAGE» дополняет архитектурную концепцию курор…
$303,575
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 217 м²
Этаж 2/2
ID 30306732Продажа роскошной виллы с 4-мя спальнями в комплексе закрытого типа "Вилла Романа…
$380,915
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
Предлагаем двухэтажные таунхаусы с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в новом комплексе «Venid Eco Village…
$298,220
Оставить заявку
Дом в Святой Влас, Болгария
Дом
Святой Влас, Болгария
Площадь 1 100 м²
$1,04 млн
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Предлагаем двухэтажный отдельно стоящий дом с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в новостроящемся комплекс…
$691,259
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 301 м²
Количество этажей 2
ID 30965684 Эко-дом с 5 спальнями в комплексе Venid Eco Village Цена: 1 012 032 евро. Населё…
$1,17 млн
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 2
ID 30956428 Эко-дом с 5 спальнями в комплексе Venid Eco VillageЦена: 844368 евро. Населённый…
$974,644
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 199 м²
Этаж 1/2
ID 33912648 Цена: 549 900 евро Населенный пункт: Святой ВласКомнат: 6Общая площадь: 199 кв. …
$634,743
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Количество этажей 2
Предлагаем двухэтажные таунхаусы с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в новом комплексе «Venid Eco Village…
$508,577
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 4 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам эксклюзивный частный дом в первой линии у моря недалеко …
$465,157
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Дом 7 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 7 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Предлагаем двухэтажные отдельно стоящие дома с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в новом комплексе Venid …
$1,47 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти