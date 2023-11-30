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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
252 м²
3
ID 32168350Sale of a three-storey house in the center of St. Vlas, with a yard of 690 sq.m. …
€495,000
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Дом 2 спальни
Святой Влас, Болгария
2
55 м²
2
One bedroom apartment in Villa Romana complex, 55 sq.M., Elenite, BulgariaID 32129534 Price:…
€53,000
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
560 м²
6
ID 31960602Cost: 510,760 eurosLocality: Saint VlasTotal area: 560 sq. m.Yard area: 230 sq. m…
€510,760
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
318 м²
2
ID 31877972For sale it is offered:A plot of land with a house under construction in the Viln…
€232,000
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Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
3
145 м²
2
ID 31761398Price: 130,000 eurosLocality: EleniteRooms: 3Total area: 145 sq.m. house, 50 sq.m…
€130,000
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
350 м²
4
ID 31428238Price: 363 150 eurosLocation: Sveti VlasRooms: 5+Total area: 350 sq.m.Floor: 4/4S…
€363,100
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
216 м²
2
ID 31272808We offer for sale:A residential house in the Vilna area of Sveti Vlas, without a …
€175,000
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
245 м²
2
#30255174Two-storey house in the center of St. Vlas 245 m2, and a yard of 1,149 m2Price: 190…
€190,000
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
301 м²
ID 30965684 eco-house with 5 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 1 012 032 euro.Loca…
€1,01 млн
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
251 м²
ID 30956428 Eco-house with 5 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 735 900 Euro. Locat…
€753,900
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
200 м²
ID 30952674 Eco-house in complex Venid Eco Village Price: 600 300 euro. Location: Sveti Vlas…
€600,300
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
199 м²
ID 30956682 Eco house with 4 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 548 412 euro. Locat…
€548,412
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Дом с Онлайн-показ
Святой Влас, Болгария
352 м²
4
Большой дом с видом на море на продажу в Свети Влас, 500 м. на пляж IBG Real Estates рада п…
€265,000
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
217 м²
2
ID 30306732Luxury villa for sale with 4 bedrooms in a gated complex "Villa Romana", in Eleni…
€330,000
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
600 м²
4
#30145384 Offers a large four-storey house in the center of the resort town of Sveti Vlas wi…
€600,000
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
217 м²
2
#30044780 Offers a two-storey house in the status of "Guest house" in the luxury gated compl…
€276,000
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Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
5
204 м²
3
#29507970 A beautiful three-storey new house is offered in Sveti Vlas, with a beautiful view…
€220,000
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Дом с Spalni
Святой Влас, Болгария
110 м²
12
Предлагем Вам рассмотреть таунхаус в Святом Власе. Состоит из; двух этажей и есть выход на к…
€135,000
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Дом 4 спальни
Святой Влас, Болгария
4
4
142 м²
€140,000
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Дом 3 комнаты с Spalni
Святой Влас, Болгария
3
108 м²
Предлагается к продаже вилла, расположенная в комплексе Villa Romana в пос. Елените площад…
€120,000
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Дом 5 спален с двором
Святой Влас, Болгария
5
473 м²
4
Guest House 1st line, Sveti VlasGuest House 1st line, 4 floors, which is located in a pictur…
€442,780
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