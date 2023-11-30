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Дома в Бургасская область, Болгария

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126 объектов найдено
Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ! Имаме…
€81,667
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каблешково, Болгария
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каблешково, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Агентство "Джин Дом" представляет ЭКСКЛЮЗИВНОЕ предложение - двухэтажный меблированный дом в…
€249,000
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Агентство
GINY DOM
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Дом 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 2
ID 32234618Price: 170,000 eurosLocality: KosharitsaRooms: 3Total area: 150 sq.m.Maintenance …
€170,000
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Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 252 м²
Этаж 3
ID 32168350Sale of a three-storey house in the center of St. Vlas, with a yard of 690 sq.m. …
€495,000
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Дом 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Дом 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Этаж 1
ID 32222064For sale is offered:Villa in complex Apostille KosharitsaPrice: 121500 euroLocati…
€121,500
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Дом 5 спален в Несебр, Болгария
Дом 5 спален
Несебр, Болгария
Количество спален 5
Площадь 232 м²
Этаж 1
For sale it is offered:A house under construction in the Black Sea 1 block, Nessebar, 101235…
€101,235
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Дом 5 спален в Солнечный берег, Болгария
Дом 5 спален
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 5
Площадь 357 м²
ID 31238868Total area: house 357 sq m, yard 936 sq. m. Cost: 370,000 euroSupport fee: NoNumb…
€370,000
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Дом 5 спален в Бургас, Болгария
Дом 5 спален
Бургас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Этаж 2
ready doc.!Lovely house in Victoria Royal Garden complex, Pomorie, Bulgaria,#32184156Price: …
€495,000
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Дом 5 спален в Ravda, Болгария
Дом 5 спален
Ravda, Болгария
Количество спален 5
Площадь 229 м²
Этаж 2
ID 32150278For sale it is offered:The second and attic floors + basement from an independent…
€159,000
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Дом 4 спальни в Бургас, Болгария
Дом 4 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 4
Площадь 134 м²
Этаж 2
Townhouse with parking lot in complex Apostille, 134 sq.m + yard 188 sq.m, Sarafovo, Bulgari…
€269,000
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Дом 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 2
One bedroom apartment in Villa Romana complex, 55 sq.M., Elenite, BulgariaID 32129534 Price:…
€53,000
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Дом 3 спальни в Бургас, Болгария
Дом 3 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Этаж 2
Luxury house in Victoria Royal Garden complex, Pomorie, Bulgaria, #32062680 Price: 260 000 e…
€260,000
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Дом 4 спальни в Бургас, Болгария
Дом 4 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 4
Площадь 247 м²
Этаж 2
ID 32033216Price: 399,000 eurosLocality: kv. Meden Rudnik, BurgasRooms: 4Total area: 247 sq.…
€399,000
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Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Этаж 6
ID 31960602Cost: 510,760 eurosLocality: Saint VlasTotal area: 560 sq. m.Yard area: 230 sq. m…
€510,760
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Дом 3 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 3 спальни
Goritsa, Болгария
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Этаж 2
#31845680Available for sale a detached two-storey house in the village of Goritsa, Pomorie M…
€135,000
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Дом 5 спален в Бургас, Болгария
Дом 5 спален
Бургас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 140 м²
Этаж 1
ID 31926554Cost: 250,000 euroLocality: Sarafovo/ PomorieRooms: 5Total area: 140 sq.mLand are…
€250,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бургасская область, Болгария
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бургасская область, Болгария
Комнаты 3
Площадь 126 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!Документы готовы к сделке!Двухэтажный дом в жилом комплексе с бассе…
€119,900
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Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Бургасская область, Болгария
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Бургасская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 241 м²
Комплекс расположен в 800 м от живописного курортного села Лозенец, в 300 метрах от моря. В …
€275,712
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бургасская область, Болгария
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бургасская область, Болгария
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Коттеджный посёлок в 3 км от курортного поселка Лозенец.  Лозенец - один из самых быстроразв…
€158,000
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Таунхаус 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Созополь, Болгария
Таунхаус 1 спальня с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Созополь, Болгария
Комнаты 2
Площадь 79 м²
Уникальный коттеджный комплекс в живописном месте старинного города Созополь. Комплекс постр…
€125,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Созополь, Болгария
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Созополь, Болгария
Комнаты 4
Площадь 170 м²
Наш курортный комплекс  - люксозный поселок закрытого типа, на первой линии моря, с собствен…
€265,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Несебр, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Несебр, Болгария
Комнаты 5
Площадь 393 м²
 Дом с четырьмя спальнями и частным бассейном в элитном жилом комплексе. Вид на море! Частны…
€420,000
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Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 318 м²
Этаж 2
ID 31877972For sale it is offered:A plot of land with a house under construction in the Viln…
€232,000
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Дом 4 спальни в Kamenar, Болгария
Дом 4 спальни
Kamenar, Болгария
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Этаж 1
ID 31722202Cost: 207, 900 eurosSettlement: with. KamenarRooms: 4Total area: 130 sq. m.Land a…
€207,900
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Дом 3 спальни в Kamenar, Болгария
Дом 3 спальни
Kamenar, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Хит Пропертис ООД предлагает на продажу одноэтажный самостоятельный дом в Каменар квартале г…
€198,000
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Дом 3 спальни в Laka, Болгария
Дом 3 спальни
Laka, Болгария
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Агентство Hit Properties предлагает на продажу трехэтажный роскошный, полностью меблированны…
€360,000
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Таунхаус 2 спальни в Бургас, Болгария
Таунхаус 2 спальни
Бургас, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Низкая годовая плата за обслуживание - 400 евро! Нет комиссии от покупателей! Агентство недв…
€330,000
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Дом 3 спальни в Бургас, Болгария
Дом 3 спальни
Бургас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 138 м²
Этаж 2
ID 31459242Price: 330,000 eurosLocation: SarafovoRooms: 3Total area: 138 sq.m + yard 188 sq.…
€330,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Chernomorets, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Chernomorets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Bestay Property presents a luxury furnished house in gated complex  with exclusive houses in…
€420,000
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Дом 4 спальни в Gyulyovtsa, Болгария
Дом 4 спальни
Gyulyovtsa, Болгария
Количество спален 4
Площадь 70 м²
Этаж 1
ID 31800338Offered for sale:Residential one-storey house in the village of Gulovets,total.Ne…
€88,000
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Параметры недвижимости в Бургасская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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