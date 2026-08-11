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Дома в Бургасской области, Болгария

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Святой Влас
37
Несебр
33
Pomorie
30
Kableshkovo
14
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383 объекта найдено
Коттедж 5 комнат в Несебр, Болгария
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Коттедж 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивно!!!  АКЦИЯ !  Новый дом по технологии ФАХВЕРК, с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ и ГОР…
$242,739
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Дом 4 комнаты в Orizare, Болгария
Дом 4 комнаты
Orizare, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новое строительство! Современный 3-комнатный дом с частным садом в Оризаре, всего в 10 км от…
$241,904
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 6 комнат в Kosharitsa, Болгария
Дом 6 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Отдельный 4-комнатный дом с таверной, садом и панорамной террасой в Кошаритсе IBG Недвижимос…
$300,495
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в Podvis, Болгария
Дом 3 комнаты
Podvis, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 167 м²
Этаж 1/1
Дом с бассейном и сауной в с. Подвис, Бургаская областьЦена- 105 000 евроПлощадь-167кв.м.Эта…
$120,022
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Дом 4 комнаты в Несебр, Болгария
Дом 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 173 м²
Этаж 2/2
ID 34099300На продажу предлагается двухэтажный дом с двором и парковочными местами близко к …
$438,629
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Дом 3 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Дом 3 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
ID 34161362Предлагается на продажу новая одноэтажная вилла в комплексе Хаус Гарден ,Кошарица…
$387,476
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Дом 4 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 282 м²
Этаж 2/2
ID 34157326Предлагается на продажу новая двухэтажная вилла в комплексе Хаус Гарден ,Кошарица…
$609,055
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Дом 5 комнат в Pomorie, Болгария
Дом 5 комнат
Pomorie, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 362 м²
Этаж 4/5
ID 34198586Дом townhouse расположен в старой части города. Поморие недалеко от Интеротеля По…
$346,286
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Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Предлагаем меблированный двухэтажный дом с участком и бассейном в селе Горица, муниципалитет…
$219,321
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Дом 3 комнаты в Ognen, Болгария
Дом 3 комнаты
Ognen, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
#27095974 Предлагается одноэтажный дом в прекрасной местности Бургасской области, в общине К…
$27,348
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Дом в Pomorie, Болгария
Дом
Pomorie, Болгария
Площадь 254 м²
Этаж 1/2
ID 33974878 Цена 299 000 евро Населенный пункт: Сарафово (м.Лахана), БургасКомнат: 5Общая пл…
$340,155
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Дом 5 комнат в Несебр, Болгария
Дом 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 194 м²
Этаж 1/3
ID 34090198 Цена: 349 900 евро Населенный пункт: НесебрКомнат: 5Общая площадь: 193.81 кв. м.…
$403,885
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Вилла в Равда, Болгария
Вилла
Равда, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Описание объекта: Двухэтажная вилла в центре Равды, Болгария Мы рады предложить вам простор…
$627,733
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 комнаты в Novo Panicharevo, Болгария
Дом 4 комнаты
Novo Panicharevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Предлагаем меблированный одноэтажный дом с участком и бассейном в селе Ново Паничарево. П…
$136,372
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Дом 3 комнаты в Vinarsko, Болгария
Дом 3 комнаты
Vinarsko, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом с двором в селе Винарско Бургасской области. Общая площадь дом…
$96,896
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Дом 2 спальни в Несебр, Болгария
Дом 2 спальни
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
$252,863
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Дом 4 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
ID 34161194Предлагается на продажу новая двухэтажная вилла в комплексе Хаус Гарден ,Кошарица…
$363,593
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Дом 3 комнаты в Shivarovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Shivarovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Количество этажей 3
Трехэтажный дом с землей в деревне Китка, Бургасская область Продается недвижимость в сельск…
$47,942
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Равда, Болгария
Дом 4 комнаты
Равда, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Этаж 1/2
ID 29999732Для продажи предлагается двухэтажная вилла- таунхаус в комплексе без таксы поддер…
$249,326
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Дом 4 спальни в Kosharitsa, Болгария
Дом 4 спальни
Kosharitsa, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам великолепный трехэтажный дом новостройки с потрясающим в…
$312,891
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Nils Ott Real Estates
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Дом 2 спальни в Kosharitsa, Болгария
Дом 2 спальни
Kosharitsa, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Описание объекта: Мы рады представить вам великолепный одноэтажный дом с потрясающим видом н…
$158,723
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 комнаты в Несебр, Болгария
Дом 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
ID 33377224Цена: 380 000 евроНаселённый пункт: Святой ВласКомнат: 4Общая площадь: 250 кв.м.Э…
$438,629
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Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Меблированный дом с 2 спальнями, 2 ванными комнатами | 18 мин до Солнечного берега IBG Недви…
$221,642
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 6 комнат в Kosharitsa, Болгария
Дом 6 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новые дома по технологии Фахверк, с панорамным видом на море и горы, в живописном, экологиче…
$316,442
НДС
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Болгарский Эксперт
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Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Ваш семейный дом у моря в Святом Власе — уют, стиль и природа в одном месте! ДОБABЬ ОБЪЯB…
$432,131
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Дом в Святой Влас, Болгария
Дом
Святой Влас, Болгария
Площадь 1 100 м²
$1,04 млн
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Дом 2 спальни в Pomorie, Болгария
Дом 2 спальни
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам современный и ухоженный городской дом в эксклюзивном ком…
$313,323
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Poroy, Болгария
Дом 3 спальни
Poroy, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Описание объекта: Мы предлагаем уютный одноэтажный дом в тихой деревне Порой, расположенной …
$97,682
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Chernomorets, Болгария
Дом 3 спальни
Chernomorets, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Описание объекта: Элегантность, вписанная в морской горизонт В самом сердце района Аклади …
$536,690
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Дом 4 комнаты в Pomorie, Болгария
Дом 4 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 196 м²
Этаж 1/2
ID33845150На продажу предлагается:Двухэтажный домЦена: 450000 евроНаселенный пункт: Поморие,…
$519,430
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