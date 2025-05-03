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Дома с гаражом в Болгарии

София
30
Бургасская область
200
Добричская область
43
София
40
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22 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
$48,064
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Дом 4 комнаты в Bobovets, Болгария
Дом 4 комнаты
Bobovets, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/1
IBG Недвижимость рада предложить на продажу этот прекрасный дом, расположенный всего в 5 км …
$280,630
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 7 спален в София, Болгария
Дом 7 спален
София, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 779 м²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
$3,29 млн
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Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 728 м²
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
$3,49 млн
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Дом 7 спален в Razlog, Болгария
Дом 7 спален
Razlog, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 769 м²
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
$1,04 млн
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Вилла 7 комнат в София, Болгария
Вилла 7 комнат
София, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Bestay Property представляет на продажу гостиничный комплекс, размещенный в городском доме 1…
$1,60 млн
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Дом 4 комнаты в Bobovets, Болгария
Дом 4 комнаты
Bobovets, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
IBG Недвижимость рада предложить этот относительно новый кирпичный дом с 3 спальнями и 2 ван…
$264,440
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Dolni Chiflik, Болгария
Дом 4 комнаты
Dolni Chiflik, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG Real Estate с удовольствием предлагает вам отремонтированный дом,…
$41,936
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Бяла, Болгария
Дом 5 комнат
Бяла, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
IBG Real Estates offers for sale this large brick built house located in the end of nice and…
$42,073
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Gyulyovtsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Gyulyovtsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Количество этажей 2
🏡 Роскошный дом с двором, бассейном и гаражом в Гюловцах, 16 км до солнечного пляжа IBG Rea…
$166,149
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в General Toshevo, Болгария
Дом 3 комнаты
General Toshevo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG предлагает вашему вниманию эту прекрасную недвижимость, расположе…
$43,276
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Особняк 7 комнат в Sofia City, Болгария
Особняк 7 комнат
Sofia City, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Bestay Property представляет эксклюзивное инвестиционное здание в престижном идеальном центр…
$799,688
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Дом 4 комнаты в Durankulak, Болгария
Дом 4 комнаты
Durankulak, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с радостью предлагает этот одноэтажный дом в красивой деревне нед…
$37,876
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 8 комнат в Bazan, Болгария
Дом 8 комнат
Bazan, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает эту недвижимость с домом, гаражом и бо…
$151,503
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Kosharitsa, Болгария
Дом 5 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 251 м²
Количество этажей 3
🏡 Цены снижены! Большой роскошный дом с бассейном, в 2 км от Солнечного пляжа IBG Недвижимос…
$332,850
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Orizare, Болгария
Дом 4 комнаты
Orizare, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом на продажу | Оризаре, область Бургас Кирпичный двухэтажный дом общей площадь…
$168,478
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 спальни в Priseltsi, Болгария
Дом 4 спальни
Priseltsi, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
$151,158
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Вилла в Varna, Болгария
Вилла
Varna, Болгария
Площадь 155 м²
Новый двухэтажный дом с цокольным этажом, расположенный в замечательном болгарском селе Гори…
$191,133
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Агентство
Hayat
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Дом 4 комнаты в Hrabrovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Hrabrovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот 3-комнатный дом в идеальном состо…
$155,415
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 спален в Монтана, Болгария
Дом 5 спален
Монтана, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 450 м²
Bestay Property presents a dream home near nature, representing a beautiful family house (ma…
$851,084
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Вилла в Бургасская область, Болгария
Вилла
Бургасская область, Болгария
Площадь 127 м²
Предлагается на продажу великолепный двухэтажный дом в жилом комплексе с бассейном, располож…
$136,262
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Агентство
Hayat
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Дом 3 спальни в София, Болгария
Дом 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
Цена по запросу
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