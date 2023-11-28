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Дома в Благоевградская область, Болгария

10 объектов найдено
Дом с двором, с камином в Dolen, Болгария
Дом с двором, с камином
Dolen, Болгария
Площадь 305 м²
Bestay Property presents  a charming place because of the amazing nature and the old authent…
€34,500
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Дом 4 спальни с парковкой, с двором, с бассейном в Bansko, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с двором, с бассейном
Bansko, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 423 м²
Bestay Property presents to your attention a property with a built up  are of 423 sq.m. – co…
€1,19 млн
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Дом 5 спален с парковкой, с двором, с бассейном в Bansko, Болгария
Дом 5 спален с парковкой, с двором, с бассейном
Bansko, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Bestay Property presents to your attention a new project of a chalet with a built up  are of…
€511,000
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Дом 2 спальни в Банско, Болгария
Дом 2 спальни
Банско, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€120,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с двором, с бассейном в Dolno Draglishte, Болгария
Дом 2 спальни с парковкой, с двором, с бассейном
Dolno Draglishte, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Bestay Property представляет дом отдыха в деревне Дольно Драглиште. Дом расположен на участк…
€39,000
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Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с двором в Blagoevgrad, Болгария
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Blagoevgrad, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 769 м²
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
€950,000
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Дом 3 спальни в Bachevo, Болгария
Дом 3 спальни
Bachevo, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 182 м²
Продажа односемейных домов класса люкс в альпийском стиле, расположившихся в районе с уник…
€248,000
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Дом 3 комнаты с Spalni в Bansko, Болгария
Дом 3 комнаты с Spalni
Bansko, Болгария
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Двухэтажный дом для продажи в комплексе замка Банско.   Дом со вкусом оформлены, тепло и у…
€65,000
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Дом в Bansko, Болгария
Дом
Bansko, Болгария
Площадь 180 м²
Агентство недвижимости «Квадрат» начинает продажу роскошных домов в Банско.   Площадь бу…
€216,000
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Дом 5 комнат с Spalni в Bachevo, Болгария
Дом 5 комнат с Spalni
Bachevo, Болгария
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Мы предлагаем для продажи односемейные роскошные дома, расположенные в комплексе Belt Path…
€550,000
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Параметры недвижимости в Благоевградская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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