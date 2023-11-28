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Дома в Благоевградская область, Болгария
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10 объектов найдено
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Дом с двором, с камином
Dolen, Болгария
305 м²
Bestay Property presents a charming place because of the amazing nature and the old authent…
€34,500
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Дом 4 спальни с парковкой, с двором, с бассейном
Bansko, Болгария
4
3
423 м²
Bestay Property presents to your attention a property with a built up are of 423 sq.m. – co…
€1,19 млн
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Дом 5 спален с парковкой, с двором, с бассейном
Bansko, Болгария
5
3
225 м²
Bestay Property presents to your attention a new project of a chalet with a built up are of…
€511,000
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Дом 2 спальни
Банско, Болгария
2
2
98 м²
€120,000
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Дом 2 спальни с парковкой, с двором, с бассейном
Dolno Draglishte, Болгария
2
2
130 м²
Bestay Property представляет дом отдыха в деревне Дольно Драглиште. Дом расположен на участк…
€39,000
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Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Blagoevgrad, Болгария
7
8
769 м²
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
€950,000
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Дом 3 спальни
Bachevo, Болгария
4
3
182 м²
Продажа односемейных домов класса люкс в альпийском стиле, расположившихся в районе с уник…
€248,000
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Дом 3 комнаты с Spalni
Bansko, Болгария
3
140 м²
Двухэтажный дом для продажи в комплексе замка Банско. Дом со вкусом оформлены, тепло и у…
€65,000
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Дом
Bansko, Болгария
180 м²
Агентство недвижимости «Квадрат» начинает продажу роскошных домов в Банско. Площадь бу…
€216,000
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Дом 5 комнат с Spalni
Bachevo, Болгария
5
220 м²
Мы предлагаем для продажи односемейные роскошные дома, расположенные в комплексе Belt Path…
€550,000
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Параметры недвижимости в Благоевградская область, Болгария
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