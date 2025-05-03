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Дома с террасой в Болгарии

София
30
Бургасская область
200
Добричская область
43
София
40
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2 объекта найдено
Дом в Bansko, Болгария
Дом
Bansko, Болгария
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
четыре деревянных двухэтажные  дома с террасой на этапе строительства ( акт 14) без отделки.…
$433,300
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Дом 7 комнат в Primorsko, Болгария
Дом 7 комнат
Primorsko, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
For sale a luxury house, divided into three independent apartments, in the center of Primors…
$439,911
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