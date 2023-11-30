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Дома в Ахелой, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Ахелой, Болгария
Дом 4 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 4
Площадь 123 м²
Этаж 1
ID 30099046For sale it is offered:House in a gated complex Vinyards Panorama "Meadows Villas…
€250,000
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