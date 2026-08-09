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Дома в Ахелое, Болгария

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3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Ахелой, Болгария
Дом 4 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Предлагаем просторный, немеблированный, готовый к заселению трехэтажный дом с бассейном на П…
$374,477
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Дом 3 спальни в Ахелой, Болгария
Дом 3 спальни
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
Описание объекта: Люксовые виллы в первой линии моря в комплексе SALT, SUN, SAND рядом с Ахе…
$530,249
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Вилла в Ахелой, Болгария
Вилла
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: На продажу предлагается отдельный 4-комнатный дом в закрытом жилом комплек…
$127,829
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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