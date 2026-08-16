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Дома в Софии, Болгария

;
София
21
27 объектов найдено
Дом 7 комнат в София, Болгария
Дом 7 комнат
София, Болгария
Число комнат 7
Площадь 330 м²
$334,835
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Дом в Vladaya, Болгария
Дом
Vladaya, Болгария
$585,886
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в София, Болгария
Дом 6 комнат
София, Болгария
Число комнат 6
Площадь 250 м²
Агентство "Квадрат" рады предложить вам прекрасный солнечный дом в превосходном квартале Дра…
$290,656
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Дом 3 комнаты в Банкя, Болгария
Дом 3 комнаты
Банкя, Болгария
Число комнат 3
Площадь 200 м²
$267,403
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Таунхаус в София, Болгария
Таунхаус
София, Болгария
$987,176
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
$697,574
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LDV InvestLDV Invest
Дом 4 комнаты в Pancharevo, Болгария
Дом 4 комнаты
Pancharevo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Дом расположен недалеко от комплекса "Белая Церковь". Новая современная архитектура с красив…
$435,984
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Дом в Pancharevo, Болгария
Дом
Pancharevo, Болгария
Площадь 695 м²
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный солнечный дом с превосходным распол…
$791,994
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Дом 3 спальни в София, Болгария
Дом 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в София, Болгария
Дом 4 комнаты
София, Болгария
Число комнат 4
Площадь 120 м²
$155,762
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Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 250 м²
Представляем Вам новый проект в столице, София - Витоша таун хаус из 6 фамильных домиков у п…
$455,595
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Дом 4 комнаты в София, Болгария
Дом 4 комнаты
София, Болгария
Число комнат 4
Площадь 70 м²
$64,901
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Дом 20 комнат в София, Болгария
Дом 20 комнат
София, Болгария
Число комнат 20
Площадь 1 400 м²
Агентство КВАДРАТ продает полностью отремонтированное здание - с общей застроенной площадью …
$1,74 млн
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Дом 5 комнат в София, Болгария
Дом 5 комнат
София, Болгария
Число комнат 5
Площадь 249 м²
БОЛЬШОЙ  ДОМ! ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС! Предлагаем вашему вниманию готовый дизайнерский и полностью…
$486,553
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Дом 9 комнат в София, Болгария
Дом 9 комнат
София, Болгария
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Для ценителей загородной тишины, чистого воздуха и горных пейзажей! Предлагаем на продажу тр…
$617,673
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Дом 5 комнат в София, Болгария
Дом 5 комнат
София, Болгария
Число комнат 5
Площадь 360 м²
Представляем Вашему вниманию прекрасный семейный дом, полностью отделанный и частично меблир…
$535,705
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Вилла 7 комнат в София, Болгария
Вилла 7 комнат
София, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Bestay Property представляет на продажу гостиничный комплекс, размещенный в городском доме 1…
$1,60 млн
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Дом 4 комнаты в София, Болгария
Дом 4 комнаты
София, Болгария
Число комнат 4
Площадь 100 м²
$151,436
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Особняк 7 комнат в Sofia City, Болгария
Особняк 7 комнат
Sofia City, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Bestay Property представляет эксклюзивное инвестиционное здание в престижном идеальном центр…
$799,688
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Дом 10 комнат в София, Болгария
Дом 10 комнат
София, Болгария
Число комнат 10
Площадь 430 м²
$324,505
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Дом 10 комнат в София, Болгария
Дом 10 комнат
София, Болгария
Число комнат 10
Площадь 500 м²
$713,910
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Дом 7 спален в София, Болгария
Дом 7 спален
София, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 779 м²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
$3,29 млн
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Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 728 м²
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
$3,49 млн
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Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 270 м²
$356,955
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Дом 6 комнат в Busmantsi, Болгария
Дом 6 комнат
Busmantsi, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
$128,720
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Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 890 м²
Агенство по продаже и аренде недвижимости "КВАДРАТ"  предлагает Вашему вниманию дом у поднож…
$596,001
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Дом 8 комнат в София, Болгария
Дом 8 комнат
София, Болгария
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
$454,307
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Параметры недвижимости в Софии, Болгария

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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