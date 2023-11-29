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Дома в Софии, Болгария

40 объектов найдено
Дом в Mladost, Болгария
Дом
Mladost, Болгария
Площадь 135 м²
Количество этажей 2
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом для продажи в тихом месте в. Горубляне. Год постройки 2021 со с…
€399,000
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Pancharevo, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Pancharevo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Bestay Property presents a terraced house in the area of ​​Detski Grad, located 2 minutes fr…
€330,000
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Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с двором в Lozenec, Болгария
Дом 7 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Lozenec, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 779 м²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
€3,00 млн
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Район Софии (Столична), Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Район Софии (Столична), Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Bestay Property offers to your attention a detached house in its own yard. It is located nex…
€375,000
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Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с двором в Витоша, Болгария
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Витоша, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 309 м²
Bestay Property presents a spacious twin house in a gated luxury complex in the renowned dis…
€650,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в София, Болгария
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
Цена по запросу
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Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 210 м²
Этаж 3/3
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухэтажный дом у подножия горы Витоша в. Boyana. В до…
€395,000
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Дом в Район Софии (Столична), Болгария
Дом
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
DREAM WISHEN REAL ESTATE Дом на продажу в. Lyulin 8 в коммуникативном месте рядом со станцие…
€400,000
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Дом в Pancharevo, Болгария
Дом
Pancharevo, Болгария
Площадь 293 м²
Количество этажей 3
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Дом-близнец на продажу рядом с англо-американской школой. Он …
€395,550
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Дом в Витоша, Болгария
Дом
Витоша, Болгария
Площадь 585 м²
Количество этажей 3
DREAM WISHEN REAL ESTATE Роскошный дом на одну семью с панорамным видом на гору Витоша в дер…
€1,53 млн
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Дом с двором, с сауной, с баней в Витоша, Болгария
Дом с двором, с сауной, с баней
Витоша, Болгария
Площадь 360 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Продается современный строительный дом, расположенный в тихом месте…
€950,000
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Дом с двором, с охраной, с баней в Pancharevo, Болгария
Дом с двором, с охраной, с баней
Pancharevo, Болгария
Площадь 535 м²
Количество этажей 3
DREAM WISHEN REAL ESTATE Роскошный семейный дом на продажу в закрытом комплексе с собственны…
€594,600
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Дом с двором, с баней в Pancharevo, Болгария
Дом с двором, с баней
Pancharevo, Болгария
Площадь 280 м²
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА Дом на продажу в газете.час. Косанин дол в тихом месте с круг…
€350,000
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Дом с двором, с баней в Витоша, Болгария
Дом с двором, с баней
Витоша, Болгария
Площадь 260 м²
DREAM WISHEN REAL ESTATE Отдельно стоящий дом на продажу в Драгалевци на коммуникативном уча…
€650,000
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Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с двором в Витоша, Болгария
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Витоша, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 728 м²
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
€3,20 млн
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Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Pancharevo, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Pancharevo, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Bestay Property представляет удивительный жилой комплекс, расположенный у подножия одного из…
€390,000
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Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с двором в Изгрев, Болгария
Дом 8 спален с парковкой, с кондиционером, с двором
Изгрев, Болгария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 100 м²
Bestay Property presents a very luxury property in the Diplomatic region in Sofia. The estat…
€3,80 млн
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Дом 4 спальни с кондиционером, с двором, с Service Laundry room в София, Болгария
Дом 4 спальни с кондиционером, с двором, с Service Laundry room
София, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 477 м²
Очарование этого выставленного на продажу дома в его старинном архитектурном силуэте, больши…
€850,000
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Дом с Spalni в Pancharevo, Болгария
Дом с Spalni
Pancharevo, Болгария
Площадь 695 м²
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный солнечный дом с превосходным расп…
€749,999
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Дом 5 спален с Spalni в София, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 800 м²
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный меблированный солнечный дом в пре…
€699,999
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Дом с Spalni в Mladost, Болгария
Дом с Spalni
Mladost, Болгария
Площадь 300 м²
Представляем дом мечты каждого! Семейный дом на 3 этажах и мансарде, окруженный зеленью и …
€690,000
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Дом в Витоша, Болгария
Дом
Витоша, Болгария
€600,000
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Дом 6 комнат в Витоша, Болгария
Дом 6 комнат
Витоша, Болгария
Комнаты 6
Площадь 250 м²
Агентство "Квадрат" рады предложить вам прекрасный солнечный дом в превосходном квартале Д…
€250,000
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Дом 3 комнаты в Банкя, Болгария
Дом 3 комнаты
Банкя, Болгария
Комнаты 3
Площадь 200 м²
€230,000
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Дом 3 спальни с Spalni в Pancharevo, Болгария
Дом 3 спальни с Spalni
Pancharevo, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Дом расположен недалеко от комплекса "Белая Церковь". Новая современная архитектура с красив…
€375,000
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Дом 7 комнат в София, Болгария
Дом 7 комнат
София, Болгария
Комнаты 7
Площадь 330 м²
€288,000
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Дом 20 комнат с Spalni в София, Болгария
Дом 20 комнат с Spalni
София, Болгария
Комнаты 20
Площадь 1 400 м²
Агентство КВАДРАТ продает полностью отремонтированное здание - с общей застроенной площадь…
€1,60 млн
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Дом 5 комнат в Витоша, Болгария
Дом 5 комнат
Витоша, Болгария
Комнаты 5
Площадь 249 м²
БОЛЬШОЙ  ДОМ! ЗАКРЫТЫЙ КОМПЛЕКС! Предлагаем вашему вниманию готовый дизайнерский и полност…
€449,000
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Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
Площадь 270 м²
€330,000
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Дом 4 спальни в Витоша, Болгария
Дом 4 спальни
Витоша, Болгария
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Для ценителей загородной тишины, чистого воздуха и горных пейзажей! Предлагаем на продажу …
€570,000
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Параметры недвижимости в Софии, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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