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13 объектов найдено
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Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы
Goritsa, Болгария
4
1
1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ! Имаме…
€81,667
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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каблешково, Болгария
6
2
2
Агентство "Джин Дом" представляет ЭКСКЛЮЗИВНОЕ предложение - двухэтажный меблированный дом в…
€249,000
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Агентство
GINY DOM
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни
Goritsa, Болгария
3
129 м²
2
#31845680Available for sale a detached two-storey house in the village of Goritsa, Pomorie M…
€134,850
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Дом 4 спальни
Kamenar, Болгария
4
130 м²
1
ID 31722202Cost: 185,400 eurosSettlement: with. KamenarRooms: 4Total area: 130 sq. m.Land ar…
€185,400
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Дом 3 спальни
Kamenar, Болгария
4
1
130 м²
1
Хит Пропертис ООД предлагает на продажу одноэтажный самостоятельный дом в Каменар квартале г…
€198,000
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Дом 3 спальни
Laka, Болгария
10
4
290 м²
2
Агентство Hit Properties предлагает на продажу трехэтажный роскошный, полностью меблированны…
€360,000
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Дом 3 спальни
Aleksandrovo, Болгария
3
130 м²
1
ID 31648280Two-storey house in the village of AlexandrovoPrice: 99,500 eurosLocality: S. Ale…
€99,500
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Дом 4 спальни
Поморие, Болгария
4
152 м²
2
ID 31667276Cost: 390,000 euroLocality: Sarafovo square, BurgasRooms: 4Total area: 152.35 sq.…
€390,000
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Дом
Goritsa, Болгария
120 м²
1
ID 31288070Sale of a private two-storey house in the village of Gorica, Pomorie communityPri…
€58,000
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Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы
Goritsa, Болгария
4
1
1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ В ДОМА СИ! Им…
€81,667
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1
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Goritsa, Болгария
4
2
142 м²
2
Роскошный дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, 15 минут до Солнечного пляжа IBG Real Es…
€199,990
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Дом 4 ванных
Aleksandrovo, Болгария
4
€76,000
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Дом 5 спален с Spalni
Aleksandrovo, Болгария
5
140 м²
1
ID 28435492One-storey and 2-storey houses with 2, 3 or 4 bedrooms are offered for sale in th…
€140,000
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Параметры недвижимости в Поморие, Болгария
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