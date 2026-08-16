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Дома в Pomorie, Болгария

;
Kableshkovo
13
Ахелой
3
90 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
ID 34087056На продажу предлагается:Двухэтажный домЦена: 189000Населенный пункт: с. ГорицаКом…
$218,623
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Дом 4 комнаты в Pomorie, Болгария
Дом 4 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 2
Новый дом с 3 спальнями и видом на море | Район Лахана, Поморие Turnkey Finish | 647 кв.м. Я…
$524,813
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Бунгало в Kamenar, Болгария
Бунгало
Kamenar, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам качественный бунгало в тихой деревне Каменар в регионе Б…
$239,797
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 4 комнаты в Medovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Medovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
ID 34010940 Цена: 64 000 евро. Населенный пункт: Медово Комнат: 4 Общая площадь: 100 кв. М.,…
$72,929
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Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом с частным бассейном и видом на море | The Vineyards Resort, Aheloy IBG Недвижи…
$220,883
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Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Этаж 2/2
ID 33997436Стоимость: 149 000 евроНаселённый пункт: г. АхелойКомнат: 3Общая площадь: 146 кв.…
$171,989
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Pomorie, Болгария
Вилла
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Предлагаем к продаже просторный и очень светлый двухэтажный дом, расположе…
$251,216
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Pomorie, Болгария
Дом 5 комнат
Pomorie, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
ID 34198626Предлагается на продажу массивный двухэтажный дом на одну семью в зеленом, распол…
$518,275
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Дом 5 комнат в Pomorie, Болгария
Дом 5 комнат
Pomorie, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный дом в комплексе Victoria Hill, Помори. До…
$440,552
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Дом в Pomorie, Болгария
Дом
Pomorie, Болгария
Площадь 254 м²
Этаж 1/2
ID 33974886 Цена 299 000 евро Населенный пункт: Сарафово (м.Лахана), БургасКомнат: 5Общая пл…
$341,860
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Дом 3 спальни в Pomorie, Болгария
Дом 3 спальни
Pomorie, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Описание объекта: В Поморие создается новый жилой комплекс с 16 роскошными одноэтажными дома…
$331,149
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Aleksandrovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Aleksandrovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом в селе Александрово Бургасской области Продается просторный, полностью мебли…
$169,123
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Pomorie, Болгария
Дом 5 комнат
Pomorie, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
ID 34064092 Цена: 137 000 евро. Населенный пункт: Старый город Поморье Комнат: 6 Общая площа…
$158,137
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Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Предлагаем меблированный двухэтажный дом с участком и бассейном в селе Горица, муниципалитет…
$219,321
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Вилла 4 комнаты в Pomorie, Болгария
Вилла 4 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
🏡ЭЛЕГАНТНАЯ ВИЛЛА с просторным двором в Victoria Hill — Документы готовы! Предлагаем ваше…
$437,957
НДС
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Болгарский Эксперт
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Дом 5 комнат в Kableshkovo, Болгария
Дом 5 комнат
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
ID 28435492Стоимость: от 100 000 евро Населенный пункт: Каблешково Комнат: от 2 до 4Общая пл…
$113,764
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Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/1
Отдельный дом с бассейном, без платы за обслуживание Деревня Предлагаем на продажу отдельно …
$168,568
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Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
3-комнатный, 2-комнатный дом с бассейном | 18 км от Солнечного пляжа, Болгария IBG Недвижимо…
$220,244
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Дом 2 комнаты в Poroy, Болгария
Дом 2 комнаты
Poroy, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 1 032 м²
Количество этажей 1
🌳 УСАДЬБА В ПОРОЙ: ГОТОВЫЙ ЭКО-ДОМ + ФУНДАМЕНТ ПОД ВТОРОЙ ПРОЕКТ Предлагаем уникальный об…
$103,545
НДС
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Болгарский Эксперт
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Дом 2 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 2 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный одиннадцатиподъездный дом в популярном жилом к…
$222,601
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Pomorie, Болгария
Дом 5 комнат
Pomorie, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 181 м²
Этаж 2/2
ID 34172632Предлагается на продажу двухэтажная вилла с 4 спальнями в комплексе Виктория Роял…
$377,452
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Шале 2 спальни в Pomorie, Болгария
Шале 2 спальни
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Описание объекта: Мы предлагаем современный одноквартирный дом в Каменаре (Поморие) на прода…
$227,756
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Дом 1 спальня в Poroy, Болгария
Дом 1 спальня
Poroy, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
$101,793
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Дом 4 комнаты в Goritsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Goritsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 121 м²
Этаж 1/1
ID 34203958 На продажу предлагается: Дом в Горица, община Поморие, Бургасская область Цена: …
$167,464
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Дом 3 комнаты в Pomorie, Болгария
Дом 3 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 129 м²
Этаж 2/2
ID 34172464Предлагается на продажу двухэтажная вилла с двумя спальнями в комплексе Виктория …
$261,446
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Дом 4 комнаты в Bata, Болгария
Дом 4 комнаты
Bata, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Предлагаем двухэтажный дом с участком площадью 400 кв. м в селе Бата, муниципалитет Поморие.…
$228,604
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам жилой дом в состоянии "черновая отделка" в эксклюзивном …
$159,787
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: Мы представляем вам высококачественный односемейный дом в эксклюзивном ком…
$215,818
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Дом 3 спальни в Pomorie, Болгария
Дом 3 спальни
Pomorie, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Описание объекта: Новый жилой комплекс с 16 роскошными одноэтажными домами появляется в Помо…
$245,507
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Дом 5 комнат в Pomorie, Болгария
Дом 5 комнат
Pomorie, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла для продажи Виктория Хилл, Помори Редкая возможность приобрести роскошный от…
$435,085
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Типы недвижимости в Pomorie

виллы
бунгало

Параметры недвижимости в Pomorie, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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