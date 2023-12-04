Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Поморие
  5. Дома

Дома в Поморие, Болгария

13 объектов найдено
Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ У ДОМА СИ! Имаме…
€81,667
Оставить заявку
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каблешково, Болгария
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каблешково, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Агентство "Джин Дом" представляет ЭКСКЛЮЗИВНОЕ предложение - двухэтажный меблированный дом в…
€249,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GINY DOM
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни в Goritsa, Болгария
Дом 3 спальни
Goritsa, Болгария
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Этаж 2
#31845680Available for sale a detached two-storey house in the village of Goritsa, Pomorie M…
€134,850
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Kamenar, Болгария
Дом 4 спальни
Kamenar, Болгария
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Этаж 1
ID 31722202Cost: 185,400 eurosSettlement: with. KamenarRooms: 4Total area: 130 sq. m.Land ar…
€185,400
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Kamenar, Болгария
Дом 3 спальни
Kamenar, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Хит Пропертис ООД предлагает на продажу одноэтажный самостоятельный дом в Каменар квартале г…
€198,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Laka, Болгария
Дом 3 спальни
Laka, Болгария
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Агентство Hit Properties предлагает на продажу трехэтажный роскошный, полностью меблированны…
€360,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Aleksandrovo, Болгария
Дом 3 спальни
Aleksandrovo, Болгария
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этаж 1
ID 31648280Two-storey house in the village of AlexandrovoPrice: 99,500 eurosLocality: S. Ale…
€99,500
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Поморие, Болгария
Дом 4 спальни
Поморие, Болгария
Количество спален 4
Площадь 152 м²
Этаж 2
ID 31667276Cost: 390,000 euroLocality: Sarafovo square, BurgasRooms: 4Total area: 152.35 sq.…
€390,000
Оставить заявку
Дом в Goritsa, Болгария
Дом
Goritsa, Болгария
Площадь 120 м²
Этаж 1
ID 31288070Sale of a private two-storey house in the village of Gorica, Pomorie communityPri…
€58,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы в Goritsa, Болгария
Дом 2 спальни с мебелью, в центре города, с видом на горы
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
ЩЕ СЕ ВЛЮБИТЕ В МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО! ЩЕ ВИ ОЧАРОВА ДВОРА! ЩЕ СЕ ПОЧУВСТВАТЕ В ДОМА СИ! Им…
€81,667
Оставить заявку
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Goritsa, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Goritsa, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, 15 минут до Солнечного пляжа IBG Real Es…
€199,990
Оставить заявку
Дом 4 ванных в Aleksandrovo, Болгария
Дом 4 ванных
Aleksandrovo, Болгария
Кол-во ванных комнат 4
€76,000
Оставить заявку
Дом 5 спален с Spalni в Aleksandrovo, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
Aleksandrovo, Болгария
Количество спален 5
Площадь 140 м²
Этаж 1
ID 28435492One-storey and 2-storey houses with 2, 3 or 4 bedrooms are offered for sale in th…
€140,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Поморие, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти