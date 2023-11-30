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Дома в Bansko, Болгария

4 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с двором, с бассейном в Bansko, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с двором, с бассейном
Bansko, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 423 м²
Bestay Property presents to your attention a property with a built up  are of 423 sq.m. – co…
€1,19 млн
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Дом 5 спален с парковкой, с двором, с бассейном в Bansko, Болгария
Дом 5 спален с парковкой, с двором, с бассейном
Bansko, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Bestay Property presents to your attention a new project of a chalet with a built up  are of…
€511,000
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Дом 3 комнаты с Spalni в Bansko, Болгария
Дом 3 комнаты с Spalni
Bansko, Болгария
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Двухэтажный дом для продажи в комплексе замка Банско.   Дом со вкусом оформлены, тепло и у…
€65,000
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Дом в Bansko, Болгария
Дом
Bansko, Болгария
Площадь 180 м²
Агентство недвижимости «Квадрат» начинает продажу роскошных домов в Банско.   Площадь бу…
€216,000
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