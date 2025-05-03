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Дома с бассейном в Болгарии

София
30
Бургасская область
200
Добричская область
43
София
40
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8 объектов найдено
Дом 7 спален в София, Болгария
Дом 7 спален
София, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 779 м²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
$3,29 млн
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Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 728 м²
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
$3,49 млн
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Дом 7 спален в Razlog, Болгария
Дом 7 спален
Razlog, Болгария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 769 м²
Роскошный особняк в Разлоге (Бойков Рид) с панорамным видом на Пирин и гольф-деревню. Болгар…
$1,04 млн
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Дом в Bansko, Болгария
Дом
Bansko, Болгария
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
четыре деревянных двухэтажные  дома с террасой на этапе строительства ( акт 14) без отделки.…
$433,300
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Дом 4 комнаты в Бургас, Болгария
Дом 4 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагаме просторен, стилно обзаведен двуетажен таунхаус в комплекс Atlantis Homes, р-н. Са…
$326,040
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GINY DOM
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Дом 4 спальни в Bansko, Болгария
Дом 4 спальни
Bansko, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 423 м²
Bestay Property presents to your attention a property with a built up  are of 423 sq.m. – co…
$1,28 млн
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Дом 5 спален в Монтана, Болгария
Дом 5 спален
Монтана, Болгария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 450 м²
Bestay Property presents a dream home near nature, representing a beautiful family house (ma…
$851,084
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Вилла в Бургасская область, Болгария
Вилла
Бургасская область, Болгария
Площадь 127 м²
Предлагается на продажу великолепный двухэтажный дом в жилом комплексе с бассейном, располож…
$136,262
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Агентство
Hayat
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