Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Nesebar
  5. Дома

Дома в Nesebar, Болгария

виллы
4
57 объектов найдено
Дом 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Дом 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 2
ID 32234618Price: 170,000 eurosLocality: KosharitsaRooms: 3Total area: 150 sq.m.Maintenance …
€170,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 252 м²
Этаж 3
ID 32168350Sale of a three-storey house in the center of St. Vlas, with a yard of 690 sq.m. …
€495,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Солнечный берег, Болгария
Дом 3 спальни
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 3
Площадь 132 м²
Этаж 1
ID 32222064For sale is offered:Villa in complex Apostille KosharitsaPrice: 121500 euroLocati…
€121,500
Оставить заявку
Дом 5 спален в Несебр, Болгария
Дом 5 спален
Несебр, Болгария
Количество спален 5
Площадь 232 м²
Этаж 1
For sale it is offered:A house under construction in the Black Sea 1 block, Nessebar, 101235…
€101,235
Оставить заявку
Дом 5 спален в Солнечный берег, Болгария
Дом 5 спален
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 5
Площадь 357 м²
ID 31238868Total area: house 357 sq m, yard 936 sq. m. Cost: 370,000 euroSupport fee: NoNumb…
€370,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Ravda, Болгария
Дом 5 спален
Ravda, Болгария
Количество спален 5
Площадь 229 м²
Этаж 2
ID 32150278For sale it is offered:The second and attic floors + basement from an independent…
€159,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 2 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 55 м²
Этаж 2
One bedroom apartment in Villa Romana complex, 55 sq.M., Elenite, BulgariaID 32129534 Price:…
€53,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Этаж 6
ID 31960602Cost: 510,760 eurosLocality: Saint VlasTotal area: 560 sq. m.Yard area: 230 sq. m…
€510,760
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Несебр, Болгария
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Несебр, Болгария
Комнаты 5
Площадь 393 м²
 Дом с четырьмя спальнями и частным бассейном в элитном жилом комплексе. Вид на море! Частны…
€420,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 318 м²
Этаж 2
ID 31877972For sale it is offered:A plot of land with a house under construction in the Viln…
€232,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Gyulyovtsa, Болгария
Дом 4 спальни
Gyulyovtsa, Болгария
Количество спален 4
Площадь 70 м²
Этаж 1
ID 31800338Offered for sale:Residential one-storey house in the village of Gulovets,total.Ne…
€88,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 3 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Площадь 145 м²
Этаж 2
ID 31761398Price: 130,000 eurosLocality: EleniteRooms: 3Total area: 145 sq.m. house, 50 sq.m…
€130,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Этаж 4
ID 31428238Price: 363 150 eurosLocation: Sveti VlasRooms: 5+Total area: 350 sq.m.Floor: 4/4S…
€363,100
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 216 м²
Этаж 2
ID 31272808We offer for sale:A residential house in the Vilna area of Sveti Vlas, without a …
€175,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Ravda, Болгария
Дом 4 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 4
Площадь 116 м²
Этаж 1
# 31269582For sale it is offered:Two one-storey houses with a yard in Aheloy, Pomorie commun…
€138,500
Оставить заявку
Дом 5 спален в Ravda, Болгария
Дом 5 спален
Ravda, Болгария
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Этаж 3
#30745626We offer a house with a yard in the village. RavdaPrice: 330 000 euroLocation: s. R…
€330,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Несебр, Болгария
Дом 5 спален
Несебр, Болгария
Количество спален 5
Площадь 550 м²
Этаж 6
#3105091, apartment building, Act 14, Black Sea , Nesebr Price: 266 700 euroLocality: Black …
€266,700
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 245 м²
Этаж 2
#30255174Two-storey house in the center of St. Vlas 245 m2, and a yard of 1,149 m2Price: 190…
€190,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 301 м²
ID 30965684 eco-house with 5 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 1 012 032 euro.Loca…
€1,01 млн
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 200 м²
ID 30952674 Eco-house in complex Venid Eco Village Price: 600 300 euro. Location: Sveti Vlas…
€600,300
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 251 м²
ID 30956428 Eco-house with 5 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 735 900 Euro. Locat…
€753,900
Оставить заявку
Дом 5 спален в Святой Влас, Болгария
Дом 5 спален
Святой Влас, Болгария
Количество спален 5
Площадь 199 м²
ID 30956682 Eco house with 4 bedrooms in complex Venid Eco VillagePrice: 548 412 euro. Locat…
€548,412
Оставить заявку
Дом в Несебр, Болгария
Дом
Несебр, Болгария
Площадь 138 м²
€140,000
Оставить заявку
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Несебр, Болгария
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Несебр, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Дом с 3 спальнями, 2 ванными комнатами, ВИДОМ НА МОРЕ в Несебаре, 50 м до пляжа IBG Real Es…
€200,000
Оставить заявку
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Obzor, Болгария
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Obzor, Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом с 2 спальнями и 2500 кв.м. земля, 18 км от ближайшего песчаного пляжа и моря IBG Real E…
€140,000
Оставить заявку
Дом с Онлайн-показ в Святой Влас, Болгария
Дом с Онлайн-показ
Святой Влас, Болгария
Площадь 352 м²
Количество этажей 4
Большой дом с видом на море на продажу в Свети Влас, 500 м. на пляж IBG Real Estates рада п…
€265,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Солнечный берег, Болгария
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 393 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом с видом на море с 4 спальнями, 3 ванными комнатами и собственным бассейном в с…
€430,000
Оставить заявку
Вилла в Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
Площадь 212 м²
€250,000
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Ravda, Болгария
Дом 4 спальни
Ravda, Болгария
Количество спален 4
Площадь 200 м²
ID 30853792 new large 3-storey house in new complex Sofia, Ravda.Price: 180 000 euro Locatio…
€180,000
Оставить заявку
Дом 5 спален в Kosharitsa, Болгария
Дом 5 спален
Kosharitsa, Болгария
Количество спален 5
Площадь 1 200 м²
Этаж 3
Price: 580 000 euro.Location: Kosharitsa, municipality.NessebarRooms: 10Total area: 1200 sq.…
€580,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти