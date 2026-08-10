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Дома в Nesebar, Болгария

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Святой Влас
37
159 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Несебр, Болгария
UP UP
Коттедж 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивно!!!  АКЦИЯ !  Новый дом по технологии ФАХВЕРК, с ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ и ГОР…
$242,739
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Дом 6 комнат в Kosharitsa, Болгария
Дом 6 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Количество этажей 2
Отдельный 4-комнатный дом с таверной, садом и панорамной террасой в Кошаритсе IBG Недвижимос…
$300,495
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Orizare, Болгария
Дом 4 комнаты
Orizare, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Новое строительство! Современный 3-комнатный дом с частным садом в Оризаре, всего в 10 км от…
$241,904
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IBG REAL ESTATES LTD
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TekceTekce
Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Описание объекта: Эта недвижимость расположена в **Venid Eco Village** в **Святи Влас**, зак…
$751,841
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Несебр, Болгария
Дом 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Этаж 1/2
ID 34087526Цена: 439 900 евро Населенный пункт: НесебрКомнат: 5Общая площадь: 236.17 кв. м.,…
$507,771
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Дом 6 комнат в Равда, Болгария
Дом 6 комнат
Равда, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Количество этажей 2
Предлагаем просторный меблированный двухэтажный дом с двором и ДВУМЯ ГАРАЖАМИ в поселке Равд…
$649,810
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Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 199 м²
Количество этажей 2
Двухэтажный дом с видом на море в Venid Eco Village, Свети Влас Мы рады предложить на продаж…
$641,385
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 5 комнат в Kosharitsa, Болгария
Дом 5 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 1 200 м²
Этаж 3/3
Цена: 845 000 евро.Населенный пункт: Кошарица, общ.НесебрКомнат: 10Общая площадь: 1200 кв. м…
$965,890
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Дом 6 комнат в Kosharitsa, Болгария
Дом 6 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новые дома по технологии Фахверк, с панорамным видом на море и горы, в живописном, экологиче…
$316,442
НДС
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Болгарский Эксперт
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Дом 5 комнат в Святой Влас, Болгария
Дом 5 комнат
Святой Влас, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Этаж 2/2
ID 33210442Общая площадь основного дома: 500 кв.м.,Общая площадь участка: 1953кв.м.,Цена: по…
$2,28 млн
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Дом 4 комнаты в Banya, Болгария
Дом 4 комнаты
Banya, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
Дом с видом на бассейн и море в деревне Баня, Бургас Мы рады предложить на продажу красивый …
$523,099
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IBG REAL ESTATES LTD
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Бунгало в Banya, Болгария
Бунгало
Banya, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Описание объекта: Мы рады предложить вам современный одноэтажный новый дом в живописной дере…
$515,505
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Nils Ott Real Estates
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Дом 2 спальни в Равда, Болгария
Дом 2 спальни
Равда, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Описание объекта: Мы представляем вам эксклюзивный одноэтажный дом в Равде, Болгария — редка…
$244,365
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Несебр, Болгария
Дом 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Этаж 4/4
ID 34125970Продажа 4-этажного дома с видом на море в квартале Зора на границе Солнечный бере…
$981,145
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Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Предлагаем просторный меблированный трехэтажный дом с панорамным видом на море в закрытом жи…
$314,064
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Дом в Несебр, Болгария
Дом
Несебр, Болгария
Описание объекта: На одной из самых престижных и перспективных локаций Несебра, прямо рядом …
$279,764
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Kosharitsa, Болгария
Дом 5 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Просторный двухэтажный таунхаус в центре Кошарица – в 6 км от моря Мы рады предложить стильн…
$270,748
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом в Kosharitsa, Болгария
Дом
Kosharitsa, Болгария
$254,298
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Бунгало в Gyulyovtsa, Болгария
Бунгало
Gyulyovtsa, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Описание объекта: Мы представляем вам уютный бунгало площадью 108 м² на просторном участке п…
$221,870
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Nils Ott Real Estates
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Дом 10 комнат в Несебр, Болгария
Дом 10 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 4
Предлагаем просторный меблированный четырехэтажный дом с восемью спальнями в вилловой зоне «…
$1,05 млн
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Дом 2 комнаты в Tankovo, Болгария
Дом 2 комнаты
Tankovo, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Отдельный дом с 800 кв.м. Сад всего в 7 км от Солнечного пляжа IBG Недвижимость рада предлож…
$152,913
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Несебр, Болгария
Дом 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Этаж 2/2
ID 34176850На продажу предлагается двухэтажный дом с двором и парковочными местами близко к …
$415,544
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Дом 4 комнаты в Святой Влас, Болгария
Дом 4 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом с бассейном и видом на море — Свети Влас Если вы ищете недвижимость, которую вы можете з…
$697,487
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Дом 5 комнат в Kosharitsa, Болгария
Дом 5 комнат
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 590 м²
Этаж 2/2
#31209186Недвижимость расположена в одном общем земельном участке размером 1250 кв.м.Предста…
$1,03 млн
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Дом 4 спальни в Святой Влас, Болгария
Дом 4 спальни
Святой Влас, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
$139,864
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Дом 2 спальни в Kosharitsa, Болгария
Дом 2 спальни
Kosharitsa, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Описание объекта: Мы рады представить вам великолепный одноэтажный дом с потрясающим видом н…
$158,723
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Nils Ott Real Estates
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Дом 4 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Дом 4 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Этаж 2/2
ID 34241740Предлагается на продажу 2-этажный таунхаус в комплексе Аура Хаузес ,Кошарица, зон…
$284,411
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Дом 5 комнат в Несебр, Болгария
Дом 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 415 м²
Этаж 1/4
ID 34186480Продаётся большой многоэтажный дом с уникальной архитектурой в вилльной зоне Зора…
$1,03 млн
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Дом 4 комнаты в Несебр, Болгария
Дом 4 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Этаж 2/2
ID 33377224Цена: 380 000 евроНаселённый пункт: Святой ВласКомнат: 4Общая площадь: 250 кв.м.Э…
$438,629
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Дом 3 комнаты в Kosharitsa, Болгария
Дом 3 комнаты
Kosharitsa, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Таунхаусы с видом на море и без платы за обслуживание в Кошаритсе, Болгария Площадь: 90 кв.м…
$130,665
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Типы недвижимости в Nesebar

виллы
бунгало
таунхаусы

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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