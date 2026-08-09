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Дома в Kableshkovo, Болгария

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14 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Отдельный дом с частным бассейном и видом на море | The Vineyards Resort, Aheloy IBG Недвижи…
$220,883
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IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный одноэтажный дом в тихом жилом комплексе Floral…
$289,826
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам жилой дом в состоянии каркасного строения в эксклюзивном…
$138,101
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Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уникальный одноэтажный дом в эксклюзивном жилом комплекс…
$305,065
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
ID 34157796 Цена: 95 000 евро. Населённый пункт: КаблешковоКомнат: 3Общая площадь: 70 кв. м.…
$109,657
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Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
ID 34346902 Цена: 100 000 евро. Населённый пункт: КаблешковоКомнат: 3Общая площадь: 85 кв. м…
$114,015
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: Мы представляем вам высококачественный односемейный дом в эксклюзивном ком…
$215,818
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Nils Ott Real Estates
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Дом 2 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 2 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный одиннадцатиподъездный дом в популярном жилом к…
$222,601
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Nils Ott Real Estates
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Дом 5 комнат в Kableshkovo, Болгария
Дом 5 комнат
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
ID 28435492Стоимость: от 100 000 евро Населенный пункт: Каблешково Комнат: от 2 до 4Общая пл…
$113,764
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Бунгало в Kableshkovo, Болгария
Бунгало
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Описание объекта: Этот очаровательный бунгало в жилом комплексе Village Black Sea View предл…
$166,790
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Nils Ott Real Estates
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Бунгало в Kableshkovo, Болгария
Бунгало
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам ухоженный бунгало площадью 75 м² на участке 250 м² в при…
$108,427
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 спальни в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 спальни
Kableshkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам жилой дом в состоянии "черновая отделка" в эксклюзивном …
$159,787
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Nils Ott Real Estates
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Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 146 м²
Этаж 2/2
ID 33997436Стоимость: 149 000 евроНаселённый пункт: г. АхелойКомнат: 3Общая площадь: 146 кв.…
$171,989
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Дом 3 комнаты в Kableshkovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Kableshkovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Предлагаме просторен двуетажен дом в поселке Каблешково. Дом площю 105 кв.м и двор 250 кв…
$211,696
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