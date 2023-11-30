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Дома в Каблешково, Болгария

7 объектов найдено
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Каблешково, Болгария
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Каблешково, Болгария
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Агентство "Джин Дом" представляет ЭКСКЛЮЗИВНОЕ предложение - двухэтажный меблированный дом в…
€249,000
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Агентство
GINY DOM
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни в Kamenar, Болгария
Дом 4 спальни
Kamenar, Болгария
Количество спален 4
Площадь 130 м²
Этаж 1
ID 31722202Cost: 207, 900 eurosSettlement: with. KamenarRooms: 4Total area: 130 sq. m.Land a…
€207,900
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Дом 3 спальни в Kamenar, Болгария
Дом 3 спальни
Kamenar, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Хит Пропертис ООД предлагает на продажу одноэтажный самостоятельный дом в Каменар квартале г…
€198,000
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Дом 3 спальни в Laka, Болгария
Дом 3 спальни
Laka, Болгария
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Агентство Hit Properties предлагает на продажу трехэтажный роскошный, полностью меблированны…
€360,000
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Дом 3 спальни в Aleksandrovo, Болгария
Дом 3 спальни
Aleksandrovo, Болгария
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Этаж 1
ID 31648280Two-storey house in the village of AlexandrovoPrice: 99,500 eurosLocality: S. Ale…
€99,500
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Дом 5 спален в Medovo, Болгария
Дом 5 спален
Medovo, Болгария
Количество спален 5
Площадь 184 м²
Этаж 2
#30586118We offer a house with a plot in the village of Medovo.Price: 165,000 euroCity: Medo…
€165,000
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Дом 5 спален с Spalni в Aleksandrovo, Болгария
Дом 5 спален с Spalni
Aleksandrovo, Болгария
Количество спален 5
Площадь 140 м²
Этаж 1
ID 28435492One-storey and 2-storey houses with 2, 3 or 4 bedrooms are offered for sale in th…
€140,000
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