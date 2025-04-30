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Коттеджи с садом в Минской Области, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
54
Ждановичский сельский Совет
28
Папернянский сельский Совет
18
Раковский сельский Совет
4
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97 объектов найдено
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 287 м²
2-этажный коттедж представляет собой уютное жилище с просторными комнатами, большими окнами,…
$199,500
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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Коттедж в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продаётся современный двух уровневый коттедж с прекрасной террасой в живописном месте деревн…
$217,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Дом в 19 км от Минска, Логойское направление! ❤️ Двухэтажный жилой дом, который дополнительн…
$211,850
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 166 м²
Продается большой кирпичный Дом в аг. Ратомке, 8 км от Минска. Молодечненское направление, М…
$119,999
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается 2-этажный коттедж в г. Слуцке с хорошим косметическим ремонтом. Общая площадь 206 …
Цена по запросу
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 363 м²
СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЖИЗНИ в 1 км от Минска, в оазисе природы и …
$465,000
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
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Коттедж в Юзуфово, Беларусь
Коттедж
Юзуфово, Беларусь
Площадь 186 м²
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 2-УРОВНЕВЫЙ КОТТЕДЖ, 100% ГОТОВНОСТИ, РЯДОМ С МИНСКОМ В АГР.…
$125,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 347 м²
Продаётся готовый для проживания уютный коттедж с мебелью в Ждановичах. Автоматические воро…
$288,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с…
$305,000
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Коттедж в Добринёво, Беларусь
Коттедж
Добринёво, Беларусь
Площадь 88 м²
Дом у реки: простор, уют и природа рядом Дом введен в эксплуатацию и готов к  отделке. Уже в…
$111,000
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Коттедж в Чачково, Беларусь
Коттедж
Чачково, Беларусь
Площадь 283 м²
Элитный коттедж возле реки Птичь в аг. Чачково! Приобретение объекта возможно с РАССРОЧКОЙ П…
$269,000
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Замечательный коттедж-уютный и красивый-с ухоженным учас…
$150,000
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 158 м²
В коттеджной застройке агрогородка Большевик продается жилой дом с летней кухней, баней, гар…
$143,000
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 268 м²
Продается трехуровневый коттедж всего в 1 километре от МКАД. аг. Сеница. Общая площадь 267,6…
$370,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 297 м²
Концепция дома – стильная альтернатива тесной квартире с кучей соседей и отсутствием парковк…
$119,900
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 164 м²
2х-этажный дом для круглогодичного проживания, наполненный семейным уютом и теплой атмосферо…
$165,000
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Коттедж в Руденск, Беларусь
Коттедж
Руденск, Беларусь
Площадь 281 м²
Многофункциональный, просторный коттедж с лоджией, гаражем, хозпостройкой. Площадь дома по С…
$99,800
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Коттедж в Замосточье, Беларусь
Коттедж
Замосточье, Беларусь
Площадь 255 м²
Просторный трехуровневый коттедж для большой семьи: роскошь и комфорт на 25 сотках ухоженног…
$340,000
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Коттедж в Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается дом с баней в СТ Фантазия-Силичи, 25 км от МКАД по Логойскому направлению. Участок…
$88,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 407 м²
В престижном посёлке Валерьяново, продаём для Вас уютный, добротный коттедж для комфортного …
$385,000
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Коттедж в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Уютный жилой дом,построен для себя из хороших качественн…
$98,000
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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