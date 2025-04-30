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Коттеджи с гаражом в Минской Области, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
54
Ждановичский сельский Совет
28
Папернянский сельский Совет
18
Раковский сельский Совет
4
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131 объект найдено
Коттедж в Вилейка, Беларусь
Коттедж
Вилейка, Беларусь
Площадь 128 м²
Двухэтажный коттедж с баней и гаражом! ❤️ Уютный коттедж в городе Вилейка, всего в 5 км от В…
$92,500
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Коттедж в Голоцк, Беларусь
Коттедж
Голоцк, Беларусь
Площадь 168 м²
Продается коттедж 2019 года постройки в аг. Голоцк. 20 минут по трассе от МКАД и вы на месте…
$200,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 166 м²
Продается большой кирпичный Дом в аг. Ратомке, 8 км от Минска. Молодечненское направление, М…
$119,999
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Коттедж 7 комнат в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 7 комнат
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 632 м²
Количество этажей 4
Предлагаем вашему вниманию просторный комфортабельный коттедж в живописном месте д. Губичи! …
$780,000
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается 2-этажный коттедж в г. Слуцке с хорошим косметическим ремонтом. Общая площадь 206 …
Цена по запросу
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 363 м²
СТИЛЬНЫЙ и ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЖИЗНИ в 1 км от Минска, в оазисе природы и …
$465,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Продаётся современный коттедж 100% готовности с мебелью в престижном коттеджном посёлке "Пер…
$117,000
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Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
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Коттедж в Вязынский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Вязынский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Дом с баней рядом с Вилейским водохранилищем! ❤️ Уникальный коттедж с территорией 25 соток. …
$36,900
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 347 м²
Продаётся готовый для проживания уютный коттедж с мебелью в Ждановичах. Автоматические воро…
$288,000
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Коттедж в Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Крупицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Кирпичный дом с ремонтом в д. Закружка! ❤️ Одноэтажный дом (с возможностью обустроить мансар…
$89,490
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 452 м²
Продается коттедж в  а.г. Ждановичи. Общая площадь 355,8( СНБ 451,6)кв.м.. 100% готовность, …
$1,000,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся эксклюзивный премиальный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью в окруже…
$750,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 512 м²
-Энергоэффективный дом 2023 года постройки; возведенный по индивидуальному архитектурному ди…
$475,000
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Коттедж в Чачково, Беларусь
Коттедж
Чачково, Беларусь
Площадь 283 м²
Элитный коттедж возле реки Птичь в аг. Чачково! Приобретение объекта возможно с РАССРОЧКОЙ П…
$269,000
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Замечательный коттедж-уютный и красивый-с ухоженным учас…
$150,000
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 158 м²
В коттеджной застройке агрогородка Большевик продается жилой дом с летней кухней, баней, гар…
$143,000
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Коттедж в Узда, Беларусь
Коттедж
Узда, Беларусь
Площадь 302 м²
Наслаждайтесь гармонией природы и утонченным комфортом загородной жизни в этом уникальном ко…
$165,000
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
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Коттедж в Новашино, Беларусь
Коттедж
Новашино, Беларусь
Площадь 242 м²
Уникальный добротный просторный коттедж, два полноценных жилых этажа. Площадь по СНБ 241,5 м…
$160,900
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 227 м²
Продаётся эксклюзивный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с СПА-ко…
$750,000
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Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
Площадь 226 м²
В доме центральная канализация, полы с подогревом, крыша металлочерепица, стены из газосилик…
$110,000
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 307 м²
Элитный коттедж в агрогородке Сеница   Продается уникальное произведение современной архитек…
$430,000
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 268 м²
Продается трехуровневый коттедж всего в 1 километре от МКАД. аг. Сеница. Общая площадь 267,6…
$370,000
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Коттедж в Слуцк, Беларусь
Коттедж
Слуцк, Беларусь
Площадь 164 м²
2х-этажный дом для круглогодичного проживания, наполненный семейным уютом и теплой атмосферо…
$165,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Коттедж в СТ "Веряги" для круглогодичного проживания 100% готовности со всеми коммуникациями…
$140,000
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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