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Коттеджи с бассейном в Минской Области, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
54
Ждановичский сельский Совет
28
Папернянский сельский Совет
18
Раковский сельский Совет
4
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28 объектов найдено
Коттедж в Крупица, Беларусь
Коттедж
Крупица, Беларусь
Площадь 280 м²
Продается коттедж в аг. Крупица в 17 км от МКАД в Слуцком направлении. О доме: Современный, …
$320,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 383 м²
Продается комфортабельный коттедж с бассейном в д.Боровляны. Коттедж 3 уровня,  красный кирп…
$590,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 252 м²
В продаже VIP коттедж! Гараж на две машины 40м2! На первом этаже кухня, гостиная, кладовая, …
$649,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Коттедж в Прилепы, Беларусь
Коттедж
Прилепы, Беларусь
Площадь 164 м²
Продается коттедж с гостевым домом возле Дубровского водохранилища. Смолевичский р-н, Озериц…
$230,000
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Коттедж в Путчинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Путчинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Уютный дом с баней в лесу – всего 27 км от МКАД!  О доме: ✔ Просторный двухэтажный дом (100,…
$155,900
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Коттедж в Юхновка, Беларусь
Коттедж
Юхновка, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся эксклюзивный коттедж с "Спа-комплексом" премиум-класса 100% готовности с мебелью с…
$305,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Продаётся престижный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.…
$220,000
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Коттедж в Раковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Эксклюзивный Коттедж с банным комплексом в 25 км от МКАД в д. Бузуны, Воложинский р-н в окру…
$215,000
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 307 м²
Элитный коттедж в агрогородке Сеница   Продается уникальное произведение современной архитек…
$430,000
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Коттедж в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 847 м²
Персональный сайт объекта Цена в объявлении указана за земельный участок с гостевым домом. К…
$990,000
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Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 343 м²
Жодино. Лысая гора. Уникальный дом, который состоит из двух автономных частей, что позволяет…
$350,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 253 м²
Дом находится в самом премиальном месте а/г Ратомка, который предлагает уникальную возможнос…
$366,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 462 м²
Продаётся новый эксклюзивный современный коттедж примыкающий к лесу с бассейном премиум-клас…
Цена по запросу
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Коттедж 4 комнаты в Сеница, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Элитный коттедж в агрогородке Сеница ____________________ Продается уникальное произве…
$430,000
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Коттедж в Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Демидовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Совершенно новый энергоэффективный комплекс на просторном участке в живописной и экологическ…
$699,000
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Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 677 м²
Продается 4-уровневый коттедж в аг. Ратомка, Минский р-н Номер договора с агентством 329/1 о…
$695,000
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Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 321 м²
Общая площадь застройки земельного участка 321 м2, под основным строением 249 м2, площадь по…
$225,000
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Коттедж в Боровляны, Беларусь
Коттедж
Боровляны, Беларусь
Площадь 428 м²
ОписаниеМестоположениеДом находится в 5 км от Минской кольцевой дороги в северо-восточном на…
$480,000
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Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Отличный, обжитой, с умом построенный коттедж,  в д. Басмановка  на границе Минского и Узден…
$198,000
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Коттедж в Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Острошицкогородокский сельский Совет, Беларусь
Площадь 265 м²
Продается отличный кирпичный коттедж на второй линии Дубровского водохранилища,в 17км от Мин…
$265,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 467 м²
Это предложение для тех, кто хочет наслаждаться всеми красотами загородной жизни и в полной …
$659,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
$269,000
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Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 520 м²
Продается современный коттедж в аг. Ждановичи с зоной СПА. Минский р-н, Ждановичский с/с, аг…
$850,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 544 м²
Предлагаем вашему вниманию просторный дом 2022 года постройки в престижном коттеджном поселк…
$310,000
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Коттедж в Рабунь, Беларусь
Коттедж
Рабунь, Беларусь
Площадь 141 м²
Продаётся просторный и современный жилой дом в деревне Рабунь на берегу Вилейского водохрани…
$130,000
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Коттедж в Усяжский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Усяжский сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Продается уютный дом из целиндрованного бруса д. Сарнацкое - Участок полностью огорожен  - Э…
$189,000
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Коттедж в Усяж, Беларусь
Коттедж
Усяж, Беларусь
Площадь 198 м²
ДОМ введён в эксплуатацию 2024.    Крыша- мягкая черепица. Стены- газосиликатные блоки-40 см…
$149,000
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Параметры недвижимости в Минской Области, Беларусь

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