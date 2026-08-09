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Дуплексы в Тиране, Албания

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Тирана
7
Farke
11
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20 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Дуплекс 2 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Duplex 2+1+2 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 167.02m2, …
$273,706
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Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Количество этажей 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Дуплекс 2 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$325,154
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
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Дуплекс в Тирана, Албания
Дуплекс
Тирана, Албания
Площадь 178 м²
Апартаменты Duplex на продажу в одном из самых востребованных районов Тираны, недалеко от ис…
$484,740
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Этаж 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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Дуплекс 7 комнат в Linze, Албания
Дуплекс 7 комнат
Linze, Албания
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 5
✅ Цена продажи: 650 000 евро✅ Местонахождение: В районе Фреску, Линзе, Дайт✅ Общая площадь: …
$749,979
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Дуплекс 4 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Этаж 3/4
Duplex 3+1+3 in Kodra e Diellit Residence for sale! The duplex is located in one of the new…
$430,942
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Дуплекс 2 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Villa with pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has an area of 475.5 m2, of which…
$335,684
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Дуплекс 5 комнат в Тирана, Албания
Дуплекс 5 комнат
Тирана, Албания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
На продажу предлагается двухэтажная квартира общей площадью 118 м2, расположенная на Рруга е…
$163,986
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Дуплекс 4 комнаты в Mjull Bathore, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Mjull Bathore, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 184 м²
Количество этажей 5
Duplex for sale 2+1+3+Verande in Residence Kodra Diellit 1. The apartment has a total area o…
$295,836
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Дуплекс 2 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 2 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 7
Duplex apartment for sale on Bajram Curri Boulevard. The apartment is located in a new build…
$133,941
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
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Дуплекс 3 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/5
Duplex 2+1+2 for Sale🔥 📍Kodra e Diellit 1, Tirana 📐 Area 112.8m2 📐 Veranda 4.5m2 🏢 Floor 0…
$250,412
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Дуплекс 3 комнаты в Farke e Vogel, Албания
Дуплекс 3 комнаты
Farke e Vogel, Албания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
Количество этажей 1
Duplex 3+1+3 for sale in Swan Lake Residence. The apartment has a surface area of 232.38m2, …
$445,569
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Дуплекс 4 комнаты в Тирана, Албания
Дуплекс 4 комнаты
Тирана, Албания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 324 м²
Этаж 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51 млн
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Дуплекс 6 комнат в Lanabregas Shtepeza, Албания
Дуплекс 6 комнат
Lanabregas Shtepeza, Албания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 297 м²
Количество этажей 2
Duplex/Penthouse with fantastic view in Linze for sale! The apartment is located in an exclu…
$481,206
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Параметры недвижимости в Тиране, Албания

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