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Квартиры-студии с бассейном в Албании

Orikum
7
Влёра
19
Химара
4
Северная Албания
18
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1 объект найдено
Студия 1 комната в Ксамил, Албания
Студия 1 комната
Ксамил, Албания
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
🏞️Ксамил, Саранде. 💶 Продается 123 000 евро, роскошные апартаменты 1+1, 55 м2, 6-й этаж, нов…
$144,579
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Параметры недвижимости в Албании

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